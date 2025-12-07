印尼洪災死亡數超過900人 疑森林砍伐加劇災害「政府令企業停工調查」

印尼蘇門答臘島本月遭受暴雨侵襲，引發大規模洪水與山崩，災情持續擴大。（圖／翻攝自臉書「travel indonesia」）

印尼蘇門答臘島本月遭受暴雨侵襲，引發大規模洪水與山崩，災情持續擴大。印尼政府最新統計顯示，截至6日為止，蘇門答臘三個省份累計死亡人數已上升至916人，另有274人失蹤。同一波風暴亦重創泰國南部與馬來西亞，共造成約200人罹難。

根據外媒報導，蘇門答臘東北海岸的亞齊塔米昂（Aceh Tamiang）地區，交通與對外聯繫仍然中斷。當地居民6日徒步穿越倒塌樹木與翻覆車輛，在泥濘中步行約一小時，才抵達志工設立的救援物資中心。現場志工分發乾淨衣物，並提供裝載淡水的油罐車，讓災民得以補充安全飲用水。

一名14歲的伊斯蘭寄宿學校學生迪馬斯（Dimas Firmansyah）表示，當地與外界隔絕達一週，學生們只能輪流外出尋找食物，甚至必須煮沸洪水後飲用。他呼籲政府盡速前往災區了解狀況。

面對嚴峻災情，蘇門答臘多地政府官員敦促雅加達中央政府宣布國家緊急狀態，以加快救援及釋出更多資源。不過印尼總統普拉博沃．蘇比安托（Prabowo Subianto）本週稍早表示，情況正逐漸改善，現行救災安排已足夠。

多個環保組織指出，與採礦與伐木相關的森林砍伐行為，使得洪災破壞更加嚴重。印尼環境部已對涉嫌在災區附近進行森林清理的企業展開調查，並暫時勒令相關公司停工接受環境審計。環境部強調，空拍勘測顯示，巴塘托魯地區的土地清理可能加劇了此次洪水衝擊。



