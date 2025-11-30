印尼洪災災民搶奪飲水食物 417死預期還會再增

印尼蘇門答臘遭到暴雨洪水淹沒的災區，11月30日仍在整片泥濘中。路透社



印尼當局週日（30日）表示，在蘇門答臘島北部洪災嚴重的地區，有民眾為求生存開始偷竊劫掠飲水與食物。這場災害已經一週，救援物資仍然無法進入災區。整個南亞與東南亞都嚴重受創，斯里蘭卡亦有193人喪生。

這場暴雨近一週前襲擊了印尼，引發山洪暴發與土石流，切斷道路與通訊網路。預計隨著更多遺體被發現，死亡人數還將上升，另有成千上萬人流離失所。

印尼當局表示，惡劣天候和缺乏重裝備阻礙了救援工作，援助物資遲遲未能抵達受災最嚴重的城市實武牙（Sibolga）和北蘇門答臘的中塔打巴奴里縣（Central Tapanuli）。

廣告 廣告

社群網站的影片顯示，民眾穿過坍塌的障礙物、淹沒的道路和破碎的玻璃，以獲取食物、藥品和汽油。有些人陷在及腰深的洪水，進入受損的便利商店尋求物資。

警方發言人表示，警方週六晚間接到有人闖入商店的報告，已經部署警察恢復秩序。警方發言人說：「搶劫發生在援助物資到達之前。（居民）不知道援助會來，擔心會餓死。」

印尼內閣秘書泰迪（Teddy Indra Wijaya）週日表示，災難發生次日，雅加達部署了11架直升機前往受災地區，持續進行後勤物資分配行動，特別是針對陸路交通中斷的地區，「但不可預測的天氣經常阻礙援助行動。」

政府發表了印尼軍方向受災地區空投物資的影片，在中打巴奴里縣的一個村莊，倖存者們瘋狂向運送援助物資的直升機揮手。同時，四艘海軍艦艇停靠在一個港口支援物資分配。

與此同時，斯里蘭卡當局週日表示，洪水和土石流造成的死亡人數已上升至193人，另有228人失蹤。近14.8萬人被迫離家疏散，目前安置在臨時避難所。

上週以來斯里蘭卡一直遭受惡劣天氣的侵襲。週四（27日）情況惡化，猛烈暴雨淹沒了房屋、田地和道路，並引發了土石流與山崩，主要集中在位於中部的茶葉產區丘陵地帶。

更多太報報導

東南亞洪水災情慘重 印尼、泰國和斯里蘭卡逾500死

印尼暴雨山洪已達61死 土石流沖垮城鎮全村泡在水裡

泰國「三百年一遇」暴雨致19人喪生 航空母艦出動救災