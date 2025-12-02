印尼洪災逾6百死5百人仍失聯 災民3日未進食、形容洪水像海嘯

印尼遭遇罕見氣旋引發的洪災肆虐，截至今（2）日死亡人數攀升至631人、數千人受傷，近500人仍失蹤。亞齊省（Aceh）、北蘇門答臘省（North Sumatra）和西蘇門答臘省（West Sumatra）為重災區，數千人仍處於孤立狀態。當局稱已撤離約100萬人。

12月2日，無人機空拍照片顯示北蘇門答臘省一個遭洪水襲擊的村莊。（圖／美聯社）

根據《BBC》，印尼是近日遭受暴雨和風暴襲擊的亞洲國家之一，泰國、馬來西亞和斯里蘭卡也都傳出死亡案例。來自亞齊省Pidie Jaya縣的居民阿瑪利亞（Arini Amalia）說，洪水「像海嘯般」來襲，「根據我祖母的說法，這是最糟的，是她一生中最糟的情況」。

廣告 廣告

災區照片顯示橋樑被沖毀、道路被泥土和碎片覆蓋，樹枝木材堆積如山。救援人員試圖以徒步和騎摩托車抵達災區，許多道路無法讓大型車輛通行。災民瑪麗安娜（Mariana）在西蘇門答臘省看著挖土機清理道路，希望能找到失蹤的家人，包括她15歲的兒子。

12月1日在北蘇門答臘省的災區，一棟房屋被洪水沖毀 剩下 斷垣殘壁。（圖／美聯社）

瑪麗安娜說，「看著挖土機，看到泥土有多厚⋯⋯我一直在想，當他們找到我的孩子時，他會是什麼狀況？他還會完整嗎？我的母親、我的姐夫⋯⋯看看這裡的情況，也許他們的臉都無法辨認了」。

洪災已影響約150萬人。許多災民表示，已經2到3天沒有進食。住在北蘇門答臘省重災區之一的梅桑蒂（Maysanti）稱，「一切都沒了，我們的糧食快用完了。我們無法進食，現在連泡麵都在搶。我們的食物沒了，我們需要食物和米。通往我們這裡的道路完全中斷」。

數千人11月30日晚間在縣政府辦公室外排隊，希望聯繫親人或為手機充電。一位名叫馬爾（Mar）的居民說，「已經5天沒有訊號了。我們從昨天就開始等待網路恢復」，而他表示自己仍聯繫不上母親。

北蘇門答臘省的災區，一名婦女站在受損的房屋內。（圖／美聯社）

民眾對政府災害應變的不滿持續升溫。批評者表示，當局對洪災準備不足。有些人指責官僚繁文縟節拖慢糧食援助的分配。部分社運團體也指控，環境管理不當加劇了洪災的影響。

總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）1日視察北蘇門答臘省部分災區時承認，部分道路仍中斷，但補充說「我們正盡一切努力克服困難」。他又說，「我們以韌性和團結面對這場災難。我們的國家現在很強大，能夠克服這一切」。

延伸閱讀

「含淚出脫」輝達持股！軟銀集團孫正義：為下一階段投資布局

輝達剉著等？谷歌TPU積極商業化 料挑戰AI晶片霸主地位

英特爾前CEO預言量子運算將戳破AI泡沫 GPU十年內消失