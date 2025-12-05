印尼洪災逾8百人罹難 勾起6旬漁民2004南亞海嘯恐怖記憶

氣旋引發的洪水與土石流重創印尼蘇門答臘島3省，已造成超過800人死亡，其中亞齊省（Aceh）死亡人數逾200人。這場洪災讓災民回想起21年前印度洋大地震引發的南亞海嘯恐怖記憶。亞齊省長馬納夫（Muzakir Manaf）更淚訴，「亞齊現在就像經歷第2次海嘯」。

12月4日，災民走在亞齊塔米昂滿目瘡痍的路上。（圖／美聯社）

根據《路透社》，64歲的漁民巴夏魯丁（Effendi Basyaruddin）描述，他在2004年12月26日規模9.1的地震所引發的海嘯中死裡逃生，當時海水上漲至有如懸崖高，摧毀了他的家鄉，光是亞齊省就有近20萬人喪生。

廣告 廣告

巴夏魯丁表示，「我在海嘯中看到最高的浪，大約20公尺高，但這次洪水更嚴重⋯⋯村莊變成了一條河」。巴夏魯丁還說，「我們受到了很大的驚嚇」，他的房屋被沖走，暫居在海邊帳篷，對他而言海洋既是朋友也是敵人。

無人機空拍照顯示塔米昂遭山洪襲擊後的慘況。（圖／美聯社）

救援人員難以抵達偏遠村莊，物資運送困難加劇了災民的痛苦。在亞齊塔米昂（Tamiang），挖土機轟鳴作響，民眾在曾是家園的廢墟和泥濘中翻找物品。45歲的赫爾曼萬（Adi Hermawan）表示，居民急需乾淨水源和食物，「整個村落完全被摧毀，就像被海嘯襲擊過。不同的是，受害者可能還沒被發現，而且更難找到」。

亞齊各地領導人呼籲中央政府將此災難定為國家緊急狀態，以釋出更多資金用於救援工作。北亞齊（North Aceh）領導人賈利爾（Ismail A. Jalil）含淚表示，「受害者人數多到令人震驚。人們的房屋都沒了。中央政府卻置之不理」。

中央政府本週表示，始終支持地方政府，強調已撥出5000億印尼盾的災害救助預算。總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）稍早被問及是否宣布國家緊急狀態時稱，情況正在改善，目前的安排已經足夠。

延伸閱讀

鄭麗文會晤日台交流協會會長 雙方聚焦核能與防災合作

蕭貪！買家AI合成死螃蟹照騙退款860元 遭陸警拘留

黃仁勳遊說成功！美AI晶片禁令恐失效