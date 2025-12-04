印尼洪災逾800罹難 亞齊極缺米糧

亞洲多國在11月中旬過後遭逢致命洪災重創，導致包含印尼、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞等地，超過1400人罹難，其中在印尼災情最慘重，印尼國家災害應變總署表示，蘇門答臘島3個省分、死亡人數已上升至811人，另有 623人仍然失蹤。根據路透社整理，重災區亞齊省面臨大米短缺、另外，幾乎整個蘇門答臘因為道路中斷，都出現燃料配送困難，印尼當局表示，已經有40噸救援物資正送往災區，許多受災民眾陸續返家清理，沉重與悲傷心情，難以言喻。

返回家園，看到一切只剩殘骸，沉重與心碎難以言喻，全化作淚水。 受災民眾 西雷加爾：「還能怎麼辦呢 我們就哭 只能一直哭，事情就是這樣 我走進泥巴裡，心裡想 我現在該怎麼辦，我已經受不了了 我年紀也大了。」

廣告 廣告

洪災過後，印尼各地滿目瘡痍，印尼國家災害應變總署周三表示，蘇門答臘島三省死亡人數超過800人，仍有數百人下落不明。在北蘇門答臘省一座村莊，教堂變成280多名村民的避難所，仰賴援助物資度日。 受災民眾 盧班托本：「我們是乳香種植者，連下了2周的雨，我們沒法收割莊稼，洪水氾濫 把所有莊稼都沖進河裡，我們不知道12月，能不能賺夠錢 和家人一起過耶誕節。」

根據路透社，亞齊省因道路中斷，部分地區物資只能靠船運，同時也面臨大米供應短缺。再加上缺乏乾淨水源，亞齊居民只能引用混濁洪水，燃料也不嚴重不足，國營能源公司表示，幾乎所有災區都出現燃料配送困難，正尋找替代路線，但運送需要時間。 內閣祕書長 泰迪：「疏散和安置受災民眾，仍然是政府的首要任務 除此之外，政府也在高度重視，此次災害的成因調查，除了極端天氣因素，環境破壞也加劇災情。」

印尼國家災害應變總署表示，目前有40噸救援物資，包括食品、飲用水與醫療設備，正陸續送往蘇門答臘。另外，救援隊也透過陸、海、空多重方式投送物資，同時加緊清理道路並修復基礎設施，讓援助能加速送達災區。

更多 大愛新聞 報導：

車禍受傷坐困愁城 藍天白雲帶來希望

亞洲洪澇 4國1300人罹難

