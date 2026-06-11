印尼海軍查獲2船走私390噸稀土! 承諾「嚴厲打擊」相關犯罪

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印尼海軍在廖內群島海域破獲重大稀土走私案 。 圖 : 翻攝自寰球國際縱橫

[Newtalk新聞] 印尼海軍日前在廖內群島省周邊海域破獲一起大規模稀土走私案件，兩艘船隻載著約 390 噸的稀土貨物朝著新加坡的方向航行，但卻遭到印尼海軍的攔截與扣押。為了釐清稀土走私的來龍去脈，雅加達方面準備針對此次案件展開詳細調查，同時承諾將嚴厲打擊各類型的海上走私活動，保衛自身的戰略礦產資源與海洋主權。

《騰訊網》國際專欄作者「寰球國際縱橫」指出，上個月 17 日，拖船「魔羯 106 號」與駁船「魔羯 92.210 號」裝載著 25 個貨輪、近 390 噸的稀土貨物航向新加坡，並在經過巴淡島周邊海域時，被印尼海軍第一艦隊「海上安全部隊」的「庫江 642 」號導彈快艇攔截。隨後，兩艘船隻被印尼海軍扣押，停靠在第四巴淡島海軍指揮部碼頭接受檢查。

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當地時間 26 日，由印尼武裝部隊總參謀長理查德．坦普布隆 ( Richard Tampubolon ) 中將率領的高級調查組抵達第四巴淡島海軍指揮部碼頭，針對被扣押的 2 艘船隻展開調查。同時，包含印尼總檢查院特別犯罪次檢察長費布里．阿德里安夏 ( Febrie Adriansyah )、海軍艦隊司令部司令德尼赫．亨德拉塔 ( Denih Hendrata ) 中將以及多位政治與安全統籌部的高級官員先後加入了搜查行動，並將船上裝載的貨品送至研究機構分析成分。

分析報告顯示，兩艘走私船隻上搭載的貨品皆含有稀土元素以及危險的放射性物質，且貨主、船員均不具備合法的稀土礦產開採、運輸或出口許可文件。另外，負責運輸這些貨物的船隻也並未配備符合標準的放射性物質封存設備，調查團隊認為，這樣的走私模式可能造成巨大的風險。

「寰球國際縱橫」表示，截至目前為止，印尼的調查人員仍在針對貨運單據、船舶歸屬等資料進行詳細調查，試圖排查與之相關的稀土走私網路，但目前仍不清楚該批貨物的最終收貨方或買家身分。「寰球國際縱橫」認為，該批稀土物資很可能將被運往馬來西亞進行加工，並最終輸送給日本等無法自行生產、需要大量稀土物質的國家。

針對此次走私事件，印尼軍方也發布聲明，強調將加強巡邏規模、持續打擊各類型的海上走私活動，並保衛自身的海洋邊境。該聲明強調，印尼軍方計畫竭盡一切能力，保護本國的戰略礦產與海洋主權，杜絕非法礦產透過海上渠道外流至其他國家的情形。

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