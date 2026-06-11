印尼海軍查獲2船走私390噸稀土! 承諾「嚴厲打擊」相關犯罪
[Newtalk新聞] 印尼海軍日前在廖內群島省周邊海域破獲一起大規模稀土走私案件，兩艘船隻載著約 390 噸的稀土貨物朝著新加坡的方向航行，但卻遭到印尼海軍的攔截與扣押。為了釐清稀土走私的來龍去脈，雅加達方面準備針對此次案件展開詳細調查，同時承諾將嚴厲打擊各類型的海上走私活動，保衛自身的戰略礦產資源與海洋主權。
《騰訊網》國際專欄作者「寰球國際縱橫」指出，上個月 17 日，拖船「魔羯 106 號」與駁船「魔羯 92.210 號」裝載著 25 個貨輪、近 390 噸的稀土貨物航向新加坡，並在經過巴淡島周邊海域時，被印尼海軍第一艦隊「海上安全部隊」的「庫江 642 」號導彈快艇攔截。隨後，兩艘船隻被印尼海軍扣押，停靠在第四巴淡島海軍指揮部碼頭接受檢查。
當地時間 26 日，由印尼武裝部隊總參謀長理查德．坦普布隆 ( Richard Tampubolon ) 中將率領的高級調查組抵達第四巴淡島海軍指揮部碼頭，針對被扣押的 2 艘船隻展開調查。同時，包含印尼總檢查院特別犯罪次檢察長費布里．阿德里安夏 ( Febrie Adriansyah )、海軍艦隊司令部司令德尼赫．亨德拉塔 ( Denih Hendrata ) 中將以及多位政治與安全統籌部的高級官員先後加入了搜查行動，並將船上裝載的貨品送至研究機構分析成分。
分析報告顯示，兩艘走私船隻上搭載的貨品皆含有稀土元素以及危險的放射性物質，且貨主、船員均不具備合法的稀土礦產開採、運輸或出口許可文件。另外，負責運輸這些貨物的船隻也並未配備符合標準的放射性物質封存設備，調查團隊認為，這樣的走私模式可能造成巨大的風險。
「寰球國際縱橫」表示，截至目前為止，印尼的調查人員仍在針對貨運單據、船舶歸屬等資料進行詳細調查，試圖排查與之相關的稀土走私網路，但目前仍不清楚該批貨物的最終收貨方或買家身分。「寰球國際縱橫」認為，該批稀土物資很可能將被運往馬來西亞進行加工，並最終輸送給日本等無法自行生產、需要大量稀土物質的國家。
針對此次走私事件，印尼軍方也發布聲明，強調將加強巡邏規模、持續打擊各類型的海上走私活動，並保衛自身的海洋邊境。該聲明強調，印尼軍方計畫竭盡一切能力，保護本國的戰略礦產與海洋主權，杜絕非法礦產透過海上渠道外流至其他國家的情形。
更多Newtalk新聞報導
日方問了才知道! 在日靠港核軍艦未依慣例通報船員數 美軍 : 今後都這樣
伊朗已無海空軍? 12飛彈打擊美F-35、F-15、F-16戰機 川普:他們要付出代價
其他人也在看
【Follow法人】外資連6賣！狂砍00403A逾13萬張 反手掃貨聯電逾5萬張
（下午4點50分更新外資買賣超個股） 台股今（11）日震盪收黑，外資再賣超357.79億元，已連續6個交易日站在賣方，累計提款達4732.54億元。儘管賣超金額較前一日明顯收斂，但外資仍未停止調節。資深台股分析師江慶財認為，隨著台股回測月線支撐，加上融資減肥及5月營收表現優於預期，外資賣壓已有降溫跡象，短線有機會出現技術性反彈。觀察外資買賣超個股，外資大舉調節主動統一升級50（00403A）逾13萬張，0050也遭提款超過9萬張；另一方面則反手掃貨聯電（2303）逾5萬張，成為今日買超王。
台股狂飆！5月證交稅首度衝破700億元大關 改寫歷年單月新高
財政部今（11）日公布2026年5月全國賦稅收入初步統計，5月實徵淨額5,770億元。其中，象徵台股交易動能的證交稅單月實徵704億元，年增幅高達2.9倍，不僅首度突破700億元大關，更改寫歷年單月新高紀錄，並已連續十個月維持正成長。
監察院人事提名出爐！29人背景一次看
[NOWNEWS今日新聞]第6屆監察委員任期將於今年7月31日屆滿，提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今（11）日上午介紹第7屆正、副院長及監察委員被提名人，其中正院長將提名前立委陳永興、副院長將提名前...
4天前才送別傅子純！唐美雲再痛失老戰友王世信 悲喊：怎可缺席首演
【緯來新聞網】知名舞台設計家、國立臺北藝術大學戲劇學院院長王世信今（11日）凌晨驟逝，享壽68歲，消
日本職棒》孫易磊本季首度先發登板 挑戰旅日生涯一軍首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，將於台灣時間6月11日下午5時迎來本季一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。這不僅是他本季首場先發，也被外界期待能在旅日第3年拿下生涯一軍首勝。橫濱方面則推出王牌左投東克樹應戰。
捷克前駐外A先生每月爽領20萬 擅自離境去冰島玩 回國上T台指控上司霸凌
A先生會被調回台灣是因為其駐捷期間，長期工作重大違失，在與上司的信件往返中嗆聲...
藍白修刑訴法「柯文哲條款」藍委跳出反對 吳宗憲：個案修法讓重大罪犯找到脫身空間
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導由藍白立委提出多項「刑事訴訟法」修法案，被批是與柯文哲涉及京華城案遭羈押有關，引起輿論撻罰。立法院司法法制委員會今...
《賭神2》天才童星謝苗長大了！周潤發當年勸他「回學校念書」促成就
電影《火遮眼》由谷垣健治執導、謝苗領銜主演，他飾演的單親爸爸為了拯救被人口販賣組織綁架的愛女，挑戰龐大的地下犯罪世界，拳拳到肉的動作場面相當精彩。戲外他更與兩位影壇傳奇周潤發、李連杰驚喜重逢，引起港片迷的集體回憶殺。
恬娃胞弟腦死器官全捐！神似謝霆鋒原想出道 曝與傅子純「1共通點」
傅子純7日因「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲，各界紛紛發文哀悼。恬娃（范月娟）回憶起胞弟多年前同樣在馬偕醫院走完人生最後一程，忍不住感嘆：「閻王要人三更死，絕不留人過五更。所以活著的每一位麻吉家人，一定要好好珍惜每分每秒的相處，共勉之。」
美伊戰爭大幅消耗彈藥 為何造1枚愛國者飛彈需要數年？
美國的愛國者飛彈系統是北約組織與第一島鏈各國防空主力，最新型的愛國者三型飛彈（PAC-3）每顆造價約400萬美元（約1.27億元台幣）；發射升空只需要幾秒，但製造一顆就需要2年多的時間。《華爾街日報》一文解釋為什麼一枚愛國者飛彈從生產到運送到前線，會這麼沒效率。
國家級警報響起！梅雨鋒面回馬槍來了 大雷雨狂炸屏東
中央氣象署於今（11）日下午4時02分針對屏東縣恆春半島及部分山區發布大雷雨即時訊息，並同步透過災防告警系統（PWS）向當地民眾發送細胞廣播簡訊。這波劇烈對流天氣影響時間預計持續至下午5時32分，氣象署提醒警戒區內的居民與遊客，務必防範短延時強降雨、9級以上的強陣風及密集的閃電落雷。
童年回憶又少一個！《爆爆王》宣布8月關服停運，暖心感謝玩家20年陪伴
對於許多台灣玩家們來說，2003 年開始在台灣營運的《爆爆王》（原《彈水阿給》）可說是大家的童年回憶，小時候大家回到家總迫不及待與朋友們鬥智鬥勇，用水球擊敗對手。不過，這個陪伴大家 23 年的老遊戲今日傳出即將畫下句點，宣布將於 2026 年 8 月 13 日正式關服停運。
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
侯友宜核心、前藍委提名監委！國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日召開記者會，公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達。由於國民黨先前表態，不會推薦監委人選，屆...
香港籃球教練體罰親歷者：「全部人都覺得不妥，但你又可以怎麼樣？」
日前有網絡影片顯示，一名籃球教練抓着學生的手掌摑其面部，圍觀學生和助教均無阻止，引發討論。事實上，香港早已立法禁止老師體罰學生。但在競技運動上，是怎樣的權力架構和空間，仍然默許體罰存在？
雨彈狂灌南部「曾文水庫卻沒喝飽？」 內行曝：一次蓄滿很可怕
這週梅雨鋒面報到，各地出現明顯雨勢，原本拉警報的水情也得到舒緩，根據水利署統計，這波降雨為全台水庫進帳3.9億噸。但有網友好奇，為什麼南部大雨，卻沒有讓水庫滿起來？文章曝光掀起討論，不少人指出，「曾文水庫一次裝滿很可怕好嗎？」
黃仁勳曝徵才關鍵！親揭「最重視條件」 網友炸鍋：無情點出殘酷現實
科技巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前旋風訪韓，登上知名韓國綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，首度合體「國民MC」劉在錫。黃仁勳在節目中大方公開私房用人哲學，直言比起「聰明的人」，自己更看重員工的某種人格特質，並直言：「智力現在就像商品一樣。」節目播出後，隨即有網友在PTT上以該主題為題詢問網友看法，引起熱烈討論。(記者唐家興)
申請入學放榜 11校「醫學系缺額137」創5年新高
【高沛生／綜合報導】115學年大學申請入學統一分發結果今天公告，整體共有5萬450個名額（不含外加名額），7萬8280人報名，4萬4082人獲分發，分發錄取率56.31%，缺額7823個，其中11校醫學系提供597個名額，最後分發460人，出現137個缺額，創近5年新高；7校牙醫系提供200個名額，165人獲分發，也出現35個缺額，引發外界關注。
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
開冷氣又吹電風扇更省電？台電解答了：位置放對成神隊友
夏天吹冷氣如何省電引發熱議，台電建議將冷氣設定在26至28度並搭配電風扇，每調高1度可省電6%。電風扇能加速室內空氣循環與降溫，減少壓縮機運轉時間。此外，應定期清洗濾網並確保出風口通暢，避免阻礙冷房效果。針對夜間睡眠，台電推薦使用「舒眠」功能，讓溫度隨時間自動調升2至3度，不僅能防止半夜冷醒，更能達到節能省電的目的，是夏日省荷包的關鍵技巧。