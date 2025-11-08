印尼清真寺爆炸！至少54人送醫搶救 17歲嫌犯疑被霸凌埋殺機

【緯來新聞網】印尼首都雅加達北區一所高中的清真寺7日中午爆發爆炸意外，當時正逢伊斯蘭教徒進行週五聚禮，導致至少54人受傷，其中大多為在校學生。警方表示，涉嫌引發爆炸的為1名17歲男學生，事後已被送醫進行手術。

印尼雅加達清真寺爆炸。（圖／翻攝Ｘ）

爆炸現場是在「雅加達第72公立高中」校內清真寺，該校地點位於印尼海軍基地範圍內。根據當地目擊者描述，當日講道剛開始沒多久，便連續傳出兩聲巨大聲響，黑煙從建築物內竄出，師生驚慌逃離禮拜區與教室。



相關單位迅速展開應變，大批家長趕往伊斯蘭雅加達醫院與Yarsi醫院探視。部分傷者因爆裂物碎片或釘子造成頭部、手腳穿刺傷，許多家屬在臨時設置的接待中心等待消息，場面哀傷。



雅加達警方指出，清真寺內靠近音響設備的位置是爆點所在，目前仍在分析爆炸使用的火藥類型。當局已啟動心理輔導機制，目前仍有33人住院接受治療，部分學生出現聽力障礙等症狀。



現場查獲一把仿製的衝鋒槍，槍身刻有「白人至上」字樣，但警方強調尚未界定為恐攻事件。根據初步研判，涉案少年疑因長期遭校園欺凌產生報復心理，是否與霸凌有關仍待進一步調查，爆裂物來源也在追查中。

