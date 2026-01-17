印尼漁業部監測機墜機 機上11人凶多吉少

印尼一架載有11人的ATR 42-500於1月17日下午失聯，疑墜毀山區。翻攝airlineratings.com



印尼漁業部一架監測用的飛機於當地時間17日下午1時半左右失聯，失聯前最後訊號是在山區地帶，當地也有登山客通報發現疑似飛機殘骸，印尼軍方和搜救人員已前往搜尋，機上11人凶多吉少。

綜合路透社與美聯社報導，這架飛機機型為ATR 42-500渦輪螺旋槳飛機，由印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport）營運，製造商ATR為法國與義大利合資，屬於空中巴士集團。

該架飛機17日從印尼爪哇島日惹（Yogyakarta）起飛，下午1時17分失聯，地點在蘇拉威西島（Sulawesi）錫江市（Makassar）附近山區。

印尼漁業部證實，該架飛機為漁業部偵測機，機上當時有8名機組人員和3名執行海上監控任務的漁業部人員。

據印尼交通部，飛機接到航管員指示修正進場航線後不久就失聯，當時天氣多雲，能見度約8公里。飛航追蹤網站Flightradar24數據顯示，一架與該架飛機數據相符的飛機，在爪哇海上空以大約 1萬1000呎的高度向東飛行，然後高度驟降、追蹤系統中消失。

目前已有登山客回報發現散落的殘骸和碎片，且上面有印尼航空運輸公司的標誌，現場部分區域還有仍在燃燒的小火。當地搜救單位發言人蘇爾丹（Andi Sultan）表示，當局已派遣包含軍警在內的400名人員前往搜救，但由於天氣惡劣、地形陡峭，阻礙搜救進度。

印尼是全球最大的群島國家，有1.7萬多個島嶼，交通多仰賴渡輪和航空，但由於未嚴格落實安全標準，海陸空的交通事故皆頻繁。

