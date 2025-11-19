印尼火山大噴發！火山煙柱直衝2000公尺

▲印尼爪哇島塞梅魯（Semeru）火山當地時間19日下午4時左右再次噴發，過去一週內已經噴發12次，火山灰直空2000公尺高空。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 印尼爪哇島塞梅魯（Semeru）火山當地時間19日下午4時再次噴發，過去一週內已經噴發12次，日本氣象廳持續觀察是否會引發海嘯，但截至日本時間晚間10時，尚未觀測到海平面有明顯變化。

據日本NHK報導，塞梅魯火山位於印尼爪哇島東南部，海拔超過3600公尺，是爪哇島最高峰，也是活躍度極高的火山。日本氣象廳消息，當地時間19日下午4時20分左右，火山發生大規模噴發，火山灰飄到16000公尺高空。

廣告 廣告

氣象廳預估，若火山噴發有引發海嘯，預計會在日本晚間９時30分（印尼時間晚間7時30分）襲擊沖繩，但截至晚間10時，日本境內外觀測點均未觀測到海平面發生明顯變化。

印尼地質災害減災及火山研究中心（PVMBG）已把周圍地區警戒提升至最高等級，居民應撤離至半徑2.5公里以外避險。火山噴發的火山灰雲高度已達2公里，局部地區甚至更高，已觸發飛航警示。

PVMBG提醒民眾，勿在火山東南側的Besuk Kobokan河谷方向8公里範圍內進行任何活動。在此距離之外，民眾也應避免在沿著Besuk Kobokan的河岸500 公尺內活動，因為火山碎屑流及熔岩流有可能向外擴散至距離火山口最遠13公里處。

賽梅魯火山過去曾頻繁噴發，2021年12月曾有大規模噴發，濃煙沖天而起，高達15公里，火山碎屑流傾瀉而下，襲擊了山腳下的居民區，造成48人喪生，36人失蹤。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

世越號沉船同海域！韓國267人客輪觸礁擱淺 海警緊急救援

恐怖「鏈鋸熊」叼電鋸出沒！日本網友驚呆：看過鏈鋸人？

擺拍大內宣！中國司長「手插口袋」冷傲退日本外交官微博自爽