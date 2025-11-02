印尼炒麵、越南河粉齊聚 高雄南國嘉年華湧人潮

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025南國文化嘉年華昨於高雄南國商圈社區登場，匯聚包括印尼炒麵、越南河粉等眾多東南亞美食及手作攤，吸引上千人潮參與，體驗南國熱情。

南國文化嘉年華今年邁入第8屆，規模創歷年最大，由高雄市印尼之友協會與高雄市站前南國商圈發展促進會共同主辦，駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處處長崔瑞霞、泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處處長陳燦榮等多位駐台代表親自出席。

廣告 廣告

艾吏福代表致詞時表示，目前約有40萬名印尼人在台工作與生活，印尼與台灣關係緊密如家人與朋友，感謝高雄市印尼之友協會長年舉辦南國嘉年華，讓活動成為文化理解與友誼連結的重要象徵，也充分展現對印尼社群的支持與關懷。

嘉年華匯聚印尼、泰國、越南、菲律賓及馬來西亞等多國文化特色，透過美食、市集、音樂表演交織繽紛南洋風情。

南國商圈發展促進會理事長蔡維信指出，今年特別將市集設於水岸旁，打造極具南洋風情的水上市場意象，現場有近百攤位，集結印尼炒麵、泰式奶茶、越南河粉、馬來西亞肉骨茶飯等美食；並推出印尼蠟染、泰國DIY書籤、越風斗笠吊飾及菲律賓著色體驗等文化手作體驗。

高市行國處長張硯卿指出，希望所有朋友來到高雄，都能感受到家的溫暖與歸屬感，未來市府將持續與駐台機構及民間團體合作，讓高雄成為新住民的第二家鄉。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高雄這所國小畢旅爽玩日本5天只要5千元 校長證實：是真的

怕被誤認中國人？韓前免稅店員曝「台灣人4大特徵」：分辨得出來

豬瘟防疫慢半拍盧秀燕挨轟 台大學生萬聖節集體扮「盧媽媽」遊行

沒拿到未成年同意書！台師大女足抽血換學分 周台英博士學位被撤銷

