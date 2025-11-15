印尼爪哇島暴雨釀山崩毀3村 已知2死21失蹤

印尼爪哇島中爪哇省三厝村莊於週四遭遇連日暴雨引發山崩，造成至少2人死亡、21人失蹤，數十棟房屋被沖毀。當地救難人員正與時間賽跑，全力搜救失蹤者，但地層不穩定增加了救援難度。印尼國家廣播電視台持續轉播最新救災進度，大型挖土機和重機具已抵達現場，在瓦礫堆中尋找生還者。此次災害是印尼每年10月至隔年3月強降雨季節中常見的自然災害。

印尼近日遭逢連日強降雨，引發山崩毀村。（圖／達志影像美聯社）

救難人員正從瓦礫堆中搬出罹難者遺體，目前確認的死亡人數為2人。救援工作面臨嚴峻挑戰，因為當地地層相當不穩定，大幅增加了搜救的困難度。儘管如此，救難隊員仍從白天到晚上不分晝夜地接力尋找失蹤者，希望能找到更多生還者。

印尼每年10月至隔年3月期間經常面臨強降雨季節，這段時期容易導致洪水和山崩等自然災害發生。此次山崩災害發生後，當局已迅速調派大型挖土機和重機具前往災區，這些設備已抵達現場，正持續在瓦礫堆中尋找一線生機，希望能及時救出被困的村民。

印尼國家廣播電視台持續關注災情發展，即時轉播救災進度，讓民眾了解最新情況。救援團隊正全力與時間賽跑，因為還有至少21人下落不明，每一分每一秒都可能關係到生命的存亡。當地政府也正協調更多資源投入救災工作，以期將傷亡降至最低。

