印尼爪哇島連日暴雨釀山崩 已知2死21失蹤

昨日晚上，救援人員已經在第一時間救出了23名生還者。但一夜過去，21名失蹤的受困者仍舊沒有下落。

今（14）日上午起，大型挖土機和重機具都扺達現場，希望能在瓦礫堆中找到一線生機，但截止目前為止仍沒有傳出好消息。

印尼每年約10月到隔年3月都是雨季，暴雨經常帶來致災性的洪水和山崩。11月初巴布亞省的偏遠地區才剛因為山洪暴發，造成15人死亡、8人失蹤。