印尼發現最古老壁畫 距今6.7萬年前手印噴繪

來自印尼和澳洲的研究人員，在蘇拉威西島的洞穴發現奇特的岩石壁畫，進行比對分析後發現，這些畫是將顏料噴向壓在洞穴牆壁上的手部，而形成一個輪廓，部分手指尖端也經過修飾，看起來像銳利的爪子。

專家同時分析壁畫上的礦物層，發現時間可回溯至少6萬7800年前，比之前在西班牙發現的紀錄還要早約1100年，成為最早的岩石壁畫藝術。

古人類學家范佩辛格表示，「發現這麼古老的手印非常令人興奮，但就像你說的，那個時間點代表著，要不是極早期的智人在洞穴裡製作手印，要不就是丹尼索瓦人在人類抵達之前，就已經在那裡作畫了。」

這項發表在《自然》期刊上的研究，顛覆過去認為藝術起源於歐洲的認知。科學家研判，這些手印的創作者，可能來自於當時並存的人類祖先智人，或是名為丹尼索瓦人的古人類。

同時研究也顯示，早期人類遷徙的路線，智人抵達包含澳洲與新幾內亞的「莎湖陸棚」的時間，可能比過去認知要早約1萬5000年。

范佩辛格說：「這正式成為全球已知最古老的洞穴藝術，這真的很酷。但我懷疑最古老的頭銜，很可能會在2026年的某個時刻被取代，隨著我們擴大使用鈾系定年法，並開始更深入了解某些藝術的年代，更多與其同期的作品很可能會陸續出現。」

印尼以擁有豐富的早期洞穴壁畫聞名。研究人員指出，新發現的紅色手印壁畫蘊含的訊息，是當時人類已經具備抽象思維，以藝術創作進行文化交流的能力。