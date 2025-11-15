印尼監獄義診 關懷受刑人身心健康

照顧受刑人的健康，印尼直民丁宜的志工和人醫團隊，定期前往監獄舉辦義診。這次已是第四度前往，由於監獄空間有限，受刑人長期處於密閉的室內，容易感染皮膚或呼吸道的病症，醫護團隊提供診療服務，志工則關照他們的心靈。

戶外的帳棚區，受刑人排隊掛號 等候看診，這裡是印尼北蘇門答臘省直民丁宜的第二監獄，慈濟志工與人醫團隊第四度在此舉辦義診。

志工 亨德里：「我們之所以會屢屢到這裡舉辦義診 ，是因為從來沒有其他組織，願意像我們一樣，走進來關照監獄裡的受刑人。」

印尼的天氣溼熱，加上監獄空間有限，受刑人長期處在密閉空間，若有人生病，就容易交互傳染，因此人醫團隊也將診療重點放在內科、耳鼻喉科及皮膚科。

受刑人：「我有糖尿病，這次能來看診 真的太幸運了，對這個國家來說，真的非常了不起，非常感謝這些醫生們，能夠這樣地為我治療，真的非常難得。」

直民丁宜第二監獄典獄長 德迪：「我非常感謝 並對慈濟印尼分會，表達我的讚賞 你們願意，為直民丁宜(第二)監獄提供免費醫療，這對我們非常有幫助，因為在空間有限 人員眾多的情況下 ，這有助於預防監獄內，可能出現的傳染性疾病。」

義診團隊看病，志工則負責心靈上的關懷與支持，期待受刑人服完刑期後，都能改往修來，重新被社會接納。

