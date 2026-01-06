印尼直聘再擴大！勞動部開放營造、屠宰及海洋漁撈業

為因應國際公平招募趨勢，強化台灣與移工來源國直接聘僱合作效能，勞動部今天(6日)指出，近期已與印尼政府取得共識，除原有製造業、機構看護及農業適用直聘外，營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主也可運用直聘選工服務。

為避免惡質仲介，勞動部推動「直接聘僱」政策，提供移工轉換及專人一案到底等各項服務，並配置越南、印尼、泰國及英語等雙語諮詢人員，協助雇主與移工溝通。

為擴大服務範圍、造福更多產業，在印尼移工方面，除了機構看護及農業外，2025年底勞動部再與印尼政府協商並達成共識，2026年起進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業也能透過直聘專案選工方式，直接自印尼引進所需人力。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心副主任陳明山指出，雇主可直接向直聘中心提出引進移工的需求，接著移工來源國協助招募需求人數3至5倍的人選，雇主再進行選工，將可有效免除移工支付海外仲介費。他說：『(原音)直聘制度不僅加速選工流程、提升雇主聘僱自主性，更呼應當前國際「公平招募」趨勢，可有效免除移工支付海外仲介費、強化選工透明度、保障資訊對等，以及避免不當收費與剝削風險。』

此外，勞動部也提到，如已有特定人選欲從海外直接引進，也可透過指名聘僱方式由直聘中心協助引進印尼移工，透過此模式，雇主能在指定期間內更快速找到合適人力，既滿足企業對移工的聘僱需求，也可節省國內外仲介費用，並為勞資雙方降低不必要的負擔。(編輯：宋皖媛)