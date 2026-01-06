印尼直聘再擴大！新增營造、屠宰及漁撈專案 雇主省錢引進更快速

勞動部宣布，近期已與印尼政府達成共識，正式開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主可透過直聘中心引進移工。資料照



為了與國際「公平招募」趨勢接軌並減輕雇主與移工負擔，勞動部今（1/6）日宣布即日起擴大印尼移工直聘專案選工服務，除了原有製造業、機構看護及農業直聘選工服務，近期已與印尼政府達成共識，正式開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主可透過「直接聘僱聯合服務中心」辦理引進。透過直聘模式，雇主不僅能節省國內外仲介費用，更能利用直聘中心的雙語翻譯與專人服務，實現更快速、透明且透明的選工流程。

勞動部推出的「直接聘僱」政策，由直聘中心提供包含聘僱諮詢與法規說明、案件申請與資料準備、聘後管理與提醒服務、雙語翻譯與通譯協助、移工轉換及專人一案到底等各項服務，並配置越南、印尼、泰國及英語等雙語諮詢人員，協助雇主與移工進行溝通，讓雇主辦理直聘簡單又安心。

直聘中心說明，為擴大服務範圍、造福更多產業，除了在2024年擴增機構看護及農業外，2025年再與印尼政府協商達成共識，進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業也能透過直聘專案選工方式，直接自印尼引進所需人力。

直聘專案選工服務以直聘中心為單一受理窗口，雇主可直接向直聘中心提出引進移工的需求，再由移工來源國協助招募需求人數3至5倍的人選，雇主可透過在台書面審查、視訊面談，或親赴海外等方式進行選工；後續錄取移工的入國安排及行政作業，則由直聘中心與移工來源國共同協助完成。此外，如已有特定人選欲從海外直接引進，亦可透過指名聘僱方式由直聘中心協助引進印尼移工。

透過此模式，雇主能在指定期間內更快速找到合適人力，既滿足企業對移工的聘僱需求，也可節省國內外仲介費用，並為勞資雙方降低不必要的負擔。同時，透明的流程與直接溝通有助於雇主建立良好互動與信任基礎，促進和諧的勞資關係。

勞動部強調，直聘制度不僅加速選工流程、提升雇主聘僱自主性，更呼應當前國際「公平招募」趨勢，可有效免除移工支付海外仲介費、強化選工透明度、保障資訊對等，以及避免不當收費與剝削風險。透過推動以雇主支付模式為核心的公平招募精神，可打造更友善、負責與可信賴的聘僱環境，期盼更多雇主善加利用。

如果想進一步瞭解直聘服務，民眾可到「直接聘僱聯合服務中心服務網」查詢，或電洽1955免付費專線(按1再按5)，或撥打「直接聘僱聯合服務中心」服務專線（02）6613-0811，將有專人提供中文、英語、越南語、泰語、印尼語等多語諮詢服務。

