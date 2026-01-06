印尼直聘再擴大 開放營造、屠宰及海洋漁撈

▲勞動部今（6）日表示，近期與印尼政府取得共識，進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主，均可透過「直接聘僱聯合服務中心」辦理專案選工。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 台灣政府為確保國內外籍移工可符合「公平招募」原則，大力推動與移工來源國「直接聘僱」合作。勞動部今（6）日表示，近期與印尼政府取得共識，進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主，均可透過「直接聘僱聯合服務中心」辦理專案選工。



台灣民眾及企業過去進用移工，往往都會選擇透過移工仲介處理，但是往往會延伸許多額外費，甚至必須要求移工來台時繳納押金或身分證件等弊端，違反「公平招募」原則。對此，勞動部2007年起倡議由政府的直聘中心直接媒合，讓雇主可以對接海外移工來源國，協助辦理海外選工及來台作業，並協助雇主申辦文件。



勞動部表示，為擴大服務範圍、造福更多產業，除了在2024年擴增機構看護及農業（含外展農業）外，2025年再與印尼政府協商達成共識，進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業也能透過直聘專案選工方式，直接自印尼引進所需人力。





▲勞動部2007年起倡議由政府的直聘中心直接媒合，讓雇主可以對接海外移工來源國，協助辦理海外選工及來台作業，並協助雇主申辦文件。（圖／記者鍾泓良攝影）

勞動部表示，勞動部在2019年與印尼合作提出專案選工，而透過直聘引進人數約8000人，印尼的專案選工部分去年169人，已是近年來較高人數，2019年至2024年約都在50人以下。



而台灣移工引進國分別為印尼、菲律賓、泰國及越南。勞動部表示，目前台灣政府與各國政府均就開放專案選工產業及時程進行協商，但將會等到雙方拍板定案後再對外宣布。



如果想進一步瞭解直聘服務，民眾可到「直接聘僱聯合服務中心服務網」查詢，或電洽1955免付費專線(按1再按5)，或撥打「直接聘僱聯合服務中心」服務專線(02)6613-0811，將有專人提供中文、英語、越南語、泰語、印尼語等多語諮詢服務。

