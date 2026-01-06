印尼直聘擴大 開放營造、屠宰及海洋漁撈專案選工

（中央社記者吳欣紜台北6日電）為提升國對國直聘服務，勞動部今天宣布，已與印尼達成共識，開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主，可透過「直接聘僱聯合服務中心」辦理專案選工，直接從印尼引進移工。

為鼓勵雇主辦理直接聘僱、減少雇主及移工仲介服務等費用負擔，勞動部從民國97年起成立直聘中心，提供電話臨櫃諮詢、雙語通譯及專人一案到底等服務。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部跨國勞動力事務中心副主任陳明山表示，為擴大服務範圍，已經與印尼政府協商達成共識，進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業也能透過直聘專案選工方式，直接從印尼引進所需人力。

陳明山說，直聘專案選工服務以直聘中心為單一受理窗口，雇主可直接向直聘中心提出引進移工的需求，再由移工來源國協助招募需求人數3至5倍的人選，雇主可透過在台書面審查、視訊面談、親赴海外等方式，進行選工。

根據勞動部統計，108年開放印尼製造業專案選工至今，113年擴增機構看護及農業項目，陳明山說，108至113年每年約50人透過此方式來台，114年則有169人。

陳明山說，直聘制度不僅加速選工流程、提升雇主聘僱自主性，也呼應當前國際「公平招募」趨勢，可有效免除移工支付海外仲介費、強化選工透明度、保障資訊對等，以及避免不當收費與剝削風險。（編輯：吳素柔）1150106