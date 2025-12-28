印尼私人飛機降落花蓮出事！鼻輪斷裂機鼻觸地 幸無人傷亡

昨（27）日上午11點50分，一架從印尼飛抵花蓮的灣流（Gulfstream）G450型私人商務噴射機，在花蓮機場滑行時鼻輪支架意外失效斷裂，機體受損，意外所幸並未造成人員傷亡。

該架飛機隸屬於印尼某私人或企業包機服務公司，在花蓮機場降落並滑行至大坪時，發生鼻輪支架意外失效斷裂事故，導致飛機機鼻直接觸地，機體受損。（示意圖/翻攝自Google maps）

根據《中時新聞網》報導，該架飛機隸屬於印尼某私人或企業包機服務公司，在花蓮機場降落並滑行至大坪時，發生鼻輪支架意外失效斷裂事故，導致飛機機鼻直接觸地，機體也受損。目前該飛機仍停留在民航站大坪，由技術人員進行緊急維修。事故原因尚待進一步調查釐清。

灣流G450型私人噴射機是高端商務機型，標準配置下可搭載13至14名乘客，最大航程可達約4,350海里（約8,056公里），能從雅加達直飛澳洲全境或中東地區。該機搭載兩台勞斯萊斯（Rolls-Royce）Tay 611-8C發動機，最高巡航速度可達0.88馬赫。

