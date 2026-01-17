印尼移工產婦欠百萬醫藥費⋯暖心結局曝！施景中：她將兒子命名「台一」

台大婦產科名醫施景中分享他為印尼移工孕婦接生的暖心故事。翻攝施景中臉書



台大婦產科名醫施景中先前曾分享為幫一名懷有身孕的印尼逃逸移工接生，讓醫院揹負150多萬的醫藥費，事件經過2個多月發展有了翻轉，施景中近日再度發文指出，不僅移工醫藥費在各界善心人士幫忙下有了著落，這名移工也再度來到門診，流著淚試著解釋誤會，坦言若已被送回印尼，在當地醫療匱乏情況下恐怕已不在世上，讓她深感「虧欠台灣太多」，因此將孩子命名為「台一」，近期母子倆也將返回印尼，將會記得台灣這份恩情。

施景中16日以「三個女人的眼淚」在臉書發文指出，兩個多月前，他分享過移工艾麗（化名）的故事。因為治療這個逃逸移工，讓醫院揹負150多萬的醫療費用。他坦言，自己的心情經歷三次巨大轉變，因為其他同業也有許多相同的遭遇，開始時自己是忿忿抱不平，同時發文希望提醒失聯移工造成的社會問題。

施景中談到，後來機構的護理師與他聯繫，說這當中有許多的誤會，他心想機構人員也是無辜，他們只是幫忙收容，其實沒有義務要幫這一些移工償還所有的醫藥費，因此他幫機構在臉書上發聲，沒有多久，就收到了一些私訊，指控基金會的負責人動用捐款幫自己子女買房，還有許多不堪的事情，讓他的態度再度動搖。

施景中說，經過幾個星期後，她們社工師帶著移工艾麗，在門診外面苦苦守候，等到他終於在下午兩三點看完門診的時候，進來致意，並想解釋這一切的過程。沒想到，社工師進來之後，眼淚就控制不住，一直流不停，「我知道她們是真誠的，因此我願意敞開胸懷聽她們說。」

艾麗說，她並不是故意想欠錢，她也存了一小筆錢，想支付這一次的生產費用，沒想到後來的支出跟她準備的錢來比，簡直是天文數字。她出院之後，在關愛之家的收容下，逐漸康復。社工師跟施景中說，她在機構裡天天哭，她覺得如果當時她已經被送回印尼，當地醫學沒有這裡發達和普及，她可能已經不在這個世界上，因此，她覺得虧欠台灣很多。

施景中談到，他在臉書分享為艾麗發起的募款活動。募款前兩天就募到了全部醫療費用的三分之一，甚至在台灣旅居的外國人都有捐款。可是後來就陷入膠著。正當這個時候，有一位大功德主吳先生出現了。他只是一個個人企業的負責人，知道這個訊息，聯繫了台大的社工室，一口氣為這位陌生的移工償清了剩餘的百萬欠款。

施景中分享，上週五，艾麗一大早起床，準備了她拿手的印尼點心。然後機構的負責人、執行長、社工室主任、還有機構的通譯，一行人浩浩蕩蕩，從文山區跑來台大跟他道謝，因為艾麗終於要回家去了。她將她小孩命名為「台一」，可能有「台灣第一」或「台灣唯一」的含義，當天並要施景中抱抱他親手接生的這個小孩。

施景中說，他接手抱過這個小孩，發現孩子真的與他有緣，抱過來之後，回頭用大大的眼睛骨碌骨碌的看著他，同時開始講了一連串的話，雖然他聽不懂，當然媽媽也聽不懂。艾麗親手寫了一張卡片，看她的字跡，以前應該在她的國家也是受過高等教育的。卡片內容是印尼文，機構的負責人鼓勵她把卡片內容說出來。可是她說，她沒有辦法，她只要一講就會想哭，於是她要一旁的通譯幫忙翻譯，通譯念了幾句後，也開始哽咽說不出話來。

施景中談到，此時機構的負責人楊大姐也來了，當初流言中傷她公款私用，為子女買房，讓他本來以為這她會是一個貴婦模樣的人，沒想到完全不是如此。社工室主任跟他分享，楊大姐為了幫這些移工籌錢，甚至變賣祖產來為這些異鄉人安頓。現在機構一共收留140多個小孩，有三十多位都是嬰幼兒。楊大姐的皮膚黝黑，她說因為常常要在外面奔波接送小孩，所以才會曬得這麼黑。

施景中說，他在小孩面前默默許願，希望他長大之後，有一天能夠回到台灣，或許當印尼的大使（如果有一天我們回復邦交的話），不要忘記他的出生受過這裡那麼多人的幫忙。他談到，關愛之家同時送了他一份獎牌，上面寫著「大愛無疆」，他謙虛表示，「這份獎牌我不配留著，其實它應該是屬於那一位默默行善、福智雙全的大功德主吳先生的。」他並在貼文分享當天拍的照片，感性地說：「現在她們應該回到印尼和家人團聚了吧？」

