印尼移工產婦欠百萬醫藥費⋯暖心結局曝！施景中：她將兒子命名「台一」
台大婦產科名醫施景中先前曾分享為幫一名懷有身孕的印尼逃逸移工接生，讓醫院揹負150多萬的醫藥費，事件經過2個多月發展有了翻轉，施景中近日再度發文指出，不僅移工醫藥費在各界善心人士幫忙下有了著落，這名移工也再度來到門診，流著淚試著解釋誤會，坦言若已被送回印尼，在當地醫療匱乏情況下恐怕已不在世上，讓她深感「虧欠台灣太多」，因此將孩子命名為「台一」，近期母子倆也將返回印尼，將會記得台灣這份恩情。
施景中16日以「三個女人的眼淚」在臉書發文指出，兩個多月前，他分享過移工艾麗（化名）的故事。因為治療這個逃逸移工，讓醫院揹負150多萬的醫療費用。他坦言，自己的心情經歷三次巨大轉變，因為其他同業也有許多相同的遭遇，開始時自己是忿忿抱不平，同時發文希望提醒失聯移工造成的社會問題。
施景中談到，後來機構的護理師與他聯繫，說這當中有許多的誤會，他心想機構人員也是無辜，他們只是幫忙收容，其實沒有義務要幫這一些移工償還所有的醫藥費，因此他幫機構在臉書上發聲，沒有多久，就收到了一些私訊，指控基金會的負責人動用捐款幫自己子女買房，還有許多不堪的事情，讓他的態度再度動搖。
施景中說，經過幾個星期後，她們社工師帶著移工艾麗，在門診外面苦苦守候，等到他終於在下午兩三點看完門診的時候，進來致意，並想解釋這一切的過程。沒想到，社工師進來之後，眼淚就控制不住，一直流不停，「我知道她們是真誠的，因此我願意敞開胸懷聽她們說。」
艾麗說，她並不是故意想欠錢，她也存了一小筆錢，想支付這一次的生產費用，沒想到後來的支出跟她準備的錢來比，簡直是天文數字。她出院之後，在關愛之家的收容下，逐漸康復。社工師跟施景中說，她在機構裡天天哭，她覺得如果當時她已經被送回印尼，當地醫學沒有這裡發達和普及，她可能已經不在這個世界上，因此，她覺得虧欠台灣很多。
施景中談到，他在臉書分享為艾麗發起的募款活動。募款前兩天就募到了全部醫療費用的三分之一，甚至在台灣旅居的外國人都有捐款。可是後來就陷入膠著。正當這個時候，有一位大功德主吳先生出現了。他只是一個個人企業的負責人，知道這個訊息，聯繫了台大的社工室，一口氣為這位陌生的移工償清了剩餘的百萬欠款。
施景中分享，上週五，艾麗一大早起床，準備了她拿手的印尼點心。然後機構的負責人、執行長、社工室主任、還有機構的通譯，一行人浩浩蕩蕩，從文山區跑來台大跟他道謝，因為艾麗終於要回家去了。她將她小孩命名為「台一」，可能有「台灣第一」或「台灣唯一」的含義，當天並要施景中抱抱他親手接生的這個小孩。
施景中說，他接手抱過這個小孩，發現孩子真的與他有緣，抱過來之後，回頭用大大的眼睛骨碌骨碌的看著他，同時開始講了一連串的話，雖然他聽不懂，當然媽媽也聽不懂。艾麗親手寫了一張卡片，看她的字跡，以前應該在她的國家也是受過高等教育的。卡片內容是印尼文，機構的負責人鼓勵她把卡片內容說出來。可是她說，她沒有辦法，她只要一講就會想哭，於是她要一旁的通譯幫忙翻譯，通譯念了幾句後，也開始哽咽說不出話來。
施景中談到，此時機構的負責人楊大姐也來了，當初流言中傷她公款私用，為子女買房，讓他本來以為這她會是一個貴婦模樣的人，沒想到完全不是如此。社工室主任跟他分享，楊大姐為了幫這些移工籌錢，甚至變賣祖產來為這些異鄉人安頓。現在機構一共收留140多個小孩，有三十多位都是嬰幼兒。楊大姐的皮膚黝黑，她說因為常常要在外面奔波接送小孩，所以才會曬得這麼黑。
施景中說，他在小孩面前默默許願，希望他長大之後，有一天能夠回到台灣，或許當印尼的大使（如果有一天我們回復邦交的話），不要忘記他的出生受過這裡那麼多人的幫忙。他談到，關愛之家同時送了他一份獎牌，上面寫著「大愛無疆」，他謙虛表示，「這份獎牌我不配留著，其實它應該是屬於那一位默默行善、福智雙全的大功德主吳先生的。」他並在貼文分享當天拍的照片，感性地說：「現在她們應該回到印尼和家人團聚了吧？」
更多太報報導
世界大賽MVP缺席道奇球迷會 山本由伸打不打經典賽仍待定
11歲男童一槍殺了養父 因為生日Switch被沒收
週刊爆《綜藝大集合》回收藝人紅包 胡瓜「自掏腰包」補獎金！民視回應了
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 125
消失螢光幕10年！47歲連靜雯罕吐轉行真相 「一場病」成關鍵
47歲八點檔女星連靜雯過往演出多部知名台灣本土劇，有「戲劇女王」之稱。2017年她逐漸淡出演藝圈，全心經營直銷事業，日前她在臉書發文，罕見吐露人生轉折的關鍵原因，坦言全是因為生了一場並，讓開始思考未來的人生。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 35
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 44
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 13
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 230
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 45
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 15 小時前 ・ 19
台將好消息！鄭宗哲又找到新東家了！新賽季轉戰大都會續拚上大聯盟
體育中心／綜合報導台灣旅美好手鄭宗哲日前剛在經典賽台灣隊開訓時現身，如今也傳出好消息！雖然季後兩度遭到海盜及遭到光芒DFA（指定讓渡），不過大都會在美國時間星期五表示出手要了鄭宗哲，也確定他將在新賽季轉戰紐約，續拚大聯盟。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 4
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 16 小時前 ・ 10
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 1
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 112
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 639
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 8
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 95
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 25
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 7
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 241
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光
下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言