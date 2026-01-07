印尼移工直聘再擴大！營造、屠宰、海漁業納入 勞動部：可省仲介費

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

勞動部自2019年起與印尼合作，開放部分產業雇主透過「直聘專案選工」直接聘用移工，原本僅限製造業，2024年起再擴及機構看護與農業（含外展農業）。勞動部昨（6）日宣布，試辦範圍再度擴大，新增營造業、屠宰業及海洋漁撈業，符合資格的雇主均可透過「直接聘僱聯合服務中心」申請選工。

勞動部宣布，產業雇主透過「直聘專案選工」聘用移工範圍再度擴大，新增營造業、屠宰業及海洋漁撈業。（示意圖／unsplash）

勞動部指出，雇主透過直聘中心辦理選工，不僅可降低仲介費用，也能獲得雙語協助與專人輔導，使招募流程更便利、透明。專案採單一窗口作業，雇主提出用工需求後，由來源國提供多於需求人數的候選名單供選擇；雇主可在台進行文件審核或視訊面試，也可親赴海外面試，錄取後的入國安排與行政作業，則由直聘中心與來源國共同協助完成。

勞動部進一步表示，除印尼外，已與越南、菲律賓及泰國就直聘專案展開協商，待對方完成確認後，才會正式實施，未來可望提供更多產業與雇主多元的人力招募管道。

勞動部昨（6）日宣布，新增營造、屠宰及海洋漁撈印尼直聘。（圖／勞動部）

