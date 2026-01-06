印尼移工直聘去年僅55人 開放營造等3業主

我國直聘推動多年成效不彰，為強化與移工來源國合作效能，勞動部持續透過雙邊會議協商，擴大直聘專案選工的類別。針對印尼，除原有的製造業、機構看護及農業，去年底再進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主，可透過「直接聘僱聯合服務中心」辦理專案選工，毋需透過仲介，就可直接從海外引進移工。

勞動部跨國勞動力事務中心副主任陳明山表示，雇主可向直聘中心提出引進移工的需求，再由移工來源國協助招募需求人數三至五倍的人選，雇主可透過在台書面審查、視訊面談，或親赴海外等方式選工，後續錄取移工的入國安排及行政作業，則由直聘中心與來源國共同協助完成。

此外，陳明山說，如果雇主已鎖定特定人選，比如過去曾經聘僱過的移工已經離職返回母國，雇主想重聘，也可透過指名聘僱由直聘中心協助引進。

印尼移工自二○一九年開展專案選工，從海外引進直聘，原只開放製造業，二○二四年新增機構看護、農業，去年十一月再擴大開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業。去年透過直聘中心專案選工引進的印尼移工，有五十五人，二○一九年至二○二五年總計一六九人。

