印尼移工直聘 增營造等3業

勞動部民國96年起成立直聘中心協助雇主聘僱外國人，據統計，透過直聘中心引進的印尼移工共169位。勞動部昨指出，除原有的製造業、機構看護及農業允許直聘，去年與印尼政府取得共識，進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業雇主，不需藉由仲介，直接在直聘中心辦理專案選工，引進移工。

勞動部說明，直聘專案選工服務，以直聘中心為單一受理窗口，雇主可直接向直聘中心提出引進移工的需求，再由移工來源國協助招募需求人數3至5倍人選，雇主可透過在台書面審查、視訊面談，或親赴海外等方式選工，後續錄取移工入國安排及行政作業，由直聘中心與移工來源國共同完成。此外，若有特定人選欲從海外直接引進，可指名聘僱，由直聘中心協助引進。

廣告 廣告

勞動部統計，民國108至114年透過直聘中心專案選工引進的印尼移工人數共169人，其中去年人數55人，108至113年均未達50人。

勞動部跨國勞動力事務中心副主任陳明山指出，108年與印尼政府合作，針對製造業提供專案選工服務，113年則開放機構看護及農業，114年再與印尼政府達成共識，進一步開放營造業、屠宰業及海洋漁撈業，也能透過直聘專案選工方式，直接自印尼引進所需人力。

勞動部強調，直聘制度不僅加速選工流程、提升雇主聘僱自主性，也呼應當前國際「公平招募」趨勢，可有效免除移工支付海外仲介費、強化選工透明度、保障資訊對等，以及避免不當收費與剝削風險，期盼更多雇主善加利用直聘資源。