印尼移工長腦瘤 淚嘆「不知能活多久？」台灣醫護送新衣鞋讓她體面返鄉

記者張雅筑／台中報導

邱容萱護理師特地送上一大箱的台灣特產「乖乖」，希望阿蒂能一路平安、早日康復。此外，護理師們還自掏腰包準備一些護理用品讓阿蒂帶上飛機，但最讓人感動的是，為讓患者順利返鄉，光田醫護團隊火速處理相關文件，確保能趕上航班。（圖／院方授權提供）

「希望台灣留給她的，不只是勞動的記憶，還有人情的溫度！」47歲的印尼籍移工阿蒂，為了讓家人過上更好的生活，在台灣工作9年的薪水，她全數寄回家鄉去，自己卻過著極為簡樸的生活，身上未留下任何積蓄。命運無情，日前她確診腦瘤，病況不佳，阿蒂多次向收治她的光田醫院表示，希望能回到家鄉、落葉歸根。阿蒂在院方的協助順利返國，護理師們分享照顧她的那些日子，字字句句讓人動容。

今年5月時，阿蒂因臉頰與鼻子突然麻木，被緊急送至光田綜合醫院大甲院區急診，經檢查後確診為「水腦症」，並立即接受腦室腹腔分流手術。術後病情複雜，又不幸感染新冠肺炎（COVID-19），高燒不退，被送入加護病房搶救。面對病痛和經濟壓力，躺在病床上的阿蒂，多次向醫護人員吐露心聲：「不知道自己還能活多久...我想回家了，希望能回到家鄉，若真的撐不過去，好歹可以落葉歸根。」這番話，讓照顧她的護理師們紅了眼眶。

記者詢問照顧阿蒂的護理師們，在這過程中，有沒有印象最深刻和感動的事情呢？護理師們表示，阿蒂住院期間，身體雖不適，仍積極配合治療。對外籍移工而言，離鄉背井求生原已艱難，更遑論病重時還要面對異鄉語言、制度與孤獨的恐懼。阿蒂雖身體虛弱，卻總以微笑回應醫護的關懷，即使疼痛難耐，也不忘輕聲道謝。照護她的護理師說：「她總是那麼堅強、那麼溫柔。看著她撐著微笑說『謝謝』，我們的心都被揪住了。」

（圖右）協助患者準備國際文件的溫淑貞護理長；（圖左）送乖乖給阿蒂的邱容萱護理師，兩人在這一次的事件中都展現出了自己的專業和溫暖。（圖／院方授權提供）

當醫院得知阿蒂返鄉的心願後，醫護團隊立刻行動。從醫師、社工到國際志工，跨部門合作，僅用兩天便完成英文診斷書、病歷摘要與返國醫療文件，並安排救護車護送，讓她能趕上飛往雅加達的航班。醫院人員表示，這樣的跨國出院通常需一週以上準備，但為了讓她早日回家，大家不眠不休地趕工，只希望她能安全返鄉。

由於阿蒂幾乎沒有行李，護理師們自掏腰包為她添購新裙子、包包、襪子與鞋子，讓她能體面地回家。護理師表示，道別的那天，大家在病房裡為她準備了卡片與伴手禮，並寫上滿滿對阿蒂的祝福，希望她可以感受到大家對她的祝福與愛。護理師補充說，當阿蒂接過卡片，讀著上面的內容時，眼眶逐漸泛紅，最後忍不住落下淚水，緊握著大家的手，不斷地說著「謝謝你們」。

溫淑貞護理長於114年度護師節獲頒優秀護理人員。照顧阿蒂的護理師們說，「我們常說照顧病人是治療疾病，但那天我才真正明白，『照顧』的意義，是在他孤單的時候，給他一點人情的依靠。」（圖／院方提供）

光田醫護們說，那一刻，整個病房都安靜了下來，只有嗚咽與溫暖在空氣裡流動。「我們常說照顧病人是治療疾病，但那天我才真正明白，『照顧』的意義，是在他孤單的時候，給他一點人情的依靠。」有護理師紅著眼眶地回憶。

光田綜合醫院表示，醫療不只是治療疾病，更是陪伴生命走過難關。對離鄉九年、未曾返家的阿蒂而言，這趟旅程是沉重卻必要的歸鄉路；而對醫護團隊來說，這是一段專業與人情交織的記憶。有人生病，有人送別，有人伸出手，讓冰冷的醫療世界多了一份人間溫度。

光田醫護團隊寫給阿蒂的祝賀小卡，當阿蒂接過卡片，讀著上面的內容時，眼眶逐漸泛紅，最後忍不住落下淚水，緊握著大家的手，不斷地說著「謝謝你們、謝謝！」。（圖／院方提供）

阿蒂的故事，或許只是眾多外籍移工生命中的一段縮影，離鄉背井的他們，用汗水築起家人的希望，卻常在病痛與孤獨中默默承受，幸而在這個陌生的國度，仍有人伸出雙手，給予最真誠的溫暖——讓他知道，自己被台灣愛過。

