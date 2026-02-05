印尼籍漁工海上作業疑骨折 海巡署「雲林艦」冒惡劣海象成功救援

海巡人員協助右小腿骨折的印尼籍漁工接駁上雲林艦。（圖：海巡署提供）

一艘東港籍漁船3日清晨在鵝鑾鼻東南方97海浬處作業時，一名印尼籍漁工作業時不小心受傷，右小腿疑似骨折；海巡署接獲通報後，立即出動「雲林艦」前往救援，一度因為海象惡劣救援受阻，直到4日上午風浪稍微趨緩，才得以將這名受傷的漁工接駁上雲林艦，載返高雄港後送醫治療。

海巡署南部地區機動海巡隊指出，雲林艦接獲通報後，3日傍晚火速趕往鵝鑾鼻東南方125海浬處跟漁船會合，但受到強烈東北季風影響，海象相當惡劣，陣風達到10級、浪高約6到7公尺，評估因為風浪太大無法立即進行人員接駁，雲林艦只好在旁戒護，直到4日上午9點，風浪趨緩，雲林艦原本打算直接將傷者接駁到艦上，但，受傷漁工臗關節異位疼痛難耐，無法自行上擔架，雲林艦2名具有EMT2救護執照的人員於是冒險跳到漁船上，合力將受傷漁工和一名陪同人員安全接駁上雲林艦。

雲林艦接近漁船時，因風浪太大、海象惡劣，一度只能暫時在旁戒護。（圖：海巡署提供）

經雲林艦醫官初步診療，研判傷者為右腳臗關節異位，隨即給予適當照護，並全速返回高雄港，由於受傷的是外籍漁工，後續由船長家屬協助送往東港輔英醫院就醫治療。（溫蘭魁報導）