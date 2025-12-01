「印尼經濟展望論壇」在台登場 助台企掌握新南向布局關鍵
產業中心/綜合報導
由駐台北印尼經濟貿易代表處 IETO 主辦的「印尼經濟展望論壇」於11月26日在台北美福大飯店盛大舉行，匯聚產業專家、投資者、政府官員及研究機構代表參與。論壇聚焦印尼經濟前景、投資環境與下游產業政策，協助台灣企業掌握趨勢、評估投資優勢，並深化台印雙邊合作。
開幕式由駐台北印尼經濟貿易代表處代表艾吏福（Arif Sulistiyo） 致詞。他指出，印尼作為東協最大經濟體，擁有龐大市場需求、明確產業藍圖及積極落實的投資政策，與多年累積的合作基礎，使兩國在產業鏈串接、技術交流及投資合作上具持續優勢。他期許，透過雙邊合作，台灣企業能拓展國際舞台，開創互利共贏的新機遇。
本次論壇邀請多位重量級講者分享深度觀點與實務經驗，由亞太商工總會執行長邱達生博士解析印尼2025年經濟回顧及2026年展望，提供前線產業指標。印尼投資暨下游產業部Saribua Siahaan主任說明下游產業政策，講解政府如何透過原物料加工與產業升級促進經濟成長並吸引外資。貿聯國際集團鄧劍華總經理分享巴淡島投資經驗，包括落地挑戰、政策支持與產業鏈優勢，為台灣企業提供寶貴參考。
下午場論壇進一步聚焦工業區與投資據點布局，邀請三位代表分享第一手資訊，涵蓋各工業區的產業聚落、基礎建設與投資配套優勢，協助台灣企業全面掌握投資機會。透過深入交流，不僅為與會者提供具體市場參考，也為台印企業搭建合作橋樑，助力雙邊投資與產業鏈整合邁向國際化。論壇亦設置多場交流時段，讓台印雙方在投資政策、產業機會與實務操作上展開直接對話，深化策略合作與實質投資意向。
隨著全球供應鏈重組及東協經濟快速崛起，印尼在製造業發展、下游產業升級、綠色轉型及區域整合上具關鍵戰略地位。本次論壇不僅提供產官學界掌握印尼最新市場脈動的平台，也為台灣企業搭建跨國合作管道，期望透過持續對話與商務媒合，引領台灣企業掌握南向布局新格局，並與印尼攜手打造互利、韌性與面向未來的區域經濟共同體。
