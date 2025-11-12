印尼總統訪澳 同意簽新安全條約

記者賴名倫／綜合報導

澳洲總理艾班尼斯12日在雪梨會晤印尼總統普拉伯沃，兩國同意簽署新安全條約，將在任一方遭遇威脅時，研擬聯合對策行動，同時也將全面加強聯合演訓、安全交流。

艾班尼斯12日在雪梨接待來訪的普拉伯沃，並邀請他一同登上皇家澳洲海軍兩棲突擊艦「坎培拉號」（L02）。隨後在雪梨海軍基地舉行聯合記者會，宣布將簽署新安全條約，以澳洲前總理基廷與印尼前總統蘇哈托在1995年簽署的安全協議，以及2006年《龍目島條約》等2項協議基礎，延續安全合作。艾班尼斯表示，希望明年能訪問印尼，簽署這項新條約。

廣告 廣告

此外，兩國將定期舉行領袖與部長級安全會議，同時將在任一方遭遇外來安全威脅時進行協商，研擬單邊或共同採取必要行動、維護國家安全；未來也可望據此提升安全合作規模，傳達嚇阻決心。

艾班尼斯表示，新條約象徵兩國同意透過共同行動維護區域秩序，可望為雙邊關係開啟新時代。普拉伯沃也強調，這項條約有助鞏固兩國安全，未來印尼將持續與澳洲深化邦誼，攜手促進區域的和平與穩定。

普拉伯沃（左）與艾班尼斯同登澳軍兩棲突擊艦「坎培拉號」，展現安全夥伴關係。（達志影像／歐新社）