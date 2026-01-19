印尼華僑捐贈清寒學子認養金 感念新北榮服處照顧

記者郭曉蓓／綜合報導

在臺灣獨居多年的印尼華僑故（榮眷）吳瑞玉女士，生前一直是新北市榮服處長年關懷的對象。吳女士過世之後，其家屬為表達感念照顧的恩情，將慰問金新臺幣25萬元捐贈給清寒榮民向學子女認養金。捐贈儀式日前在新北市榮服處舉行，由副處長李毓錫代表受贈，並頒發感謝狀。

吳女士生前行動不便，後因身體狀況不佳安排入住長照機構，榮服處榮欣志工秉持服務精神，無論是就醫照料或日常陪伴，志工們的溫情，讓吳女士在異鄉也能感受到如同家人般的溫暖照顧。

吳女士過世之後，其外甥吳姓兄弟特地從印尼來到臺灣，感念家人生前受到新北市榮服處妥善照顧，吳先生表示，榮服處時常探訪及慰問，吳女士家人雖身在海外，卻一直心存感恩，特意致贈慰問金予志工表達感謝。但志工前吳組長及趙女士表示，榮欣志工以助人為本，不謀取私利，建議將慰問金新臺幣25萬元捐贈給清寒榮民向學子女認養金。這次捐款，是他們家族對長輩恩情的回饋，也希望透過行動讓更多學子能安心求學，減輕生活上的壓力。

捐贈儀式日前在新北市榮服處舉行，由李毓錫代表受贈，並頒發感謝狀。李毓錫表示，認養金不僅是經濟上的補助，更是孩子們成長路上的鼓勵與陪伴，幫助他們安心完成學業、建立自信，也讓社會看到愛心的力量。

新北市榮服處處長林振生表示，這筆善款將專款專用，對孩子們而言，不僅是一筆經濟援助，更是一份來自遠方家人的關懷與溫暖。每一次捐助，都是孩子們感受到社會關愛的契機，也激勵他們未來學會感恩，回饋社會。榮服處也呼籲更多善心人士投入扶助行動，讓這份愛與希望持續延續。

