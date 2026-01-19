印尼華僑捐25萬助清寒學子求學

永和區故吳瑞玉的外甥吳姓兄弟捐贈新北榮服處清寒榮民向學子女認養金二十五萬元。（圖：新北榮服處提供）

印尼華僑故（榮眷）吳瑞玉長年受新北榮服處關懷，生前行動不便入住長照機構，志工陪伴照料，讓她在異鄉感受家人般溫暖。吳女士過世後，其外甥吳姓兄弟特地來臺感念照顧周全，捐新臺幣二十五萬元，盼幫助學子安心求學。

新北榮服處表示，原欲致贈慰問金予志工，惟志工婉拒建議捐助清寒榮民向學子女認養金，因此最終捐新臺幣二十五萬元幫助學子安心求學。捐贈儀式也於榮服處舉行，由副處長李毓錫代表受贈並頒感謝狀。李表示，認養金不僅是經濟補助，更是孩子成長路上的鼓勵與陪伴。

榮服處長林振生指出，善款將專款專用，對孩子而言是一份遠方家人的關懷與溫暖，每一次捐助都是社會關愛的契機，激勵學子未來懂得感恩回饋。