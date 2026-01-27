印尼萬隆土石流搜救 增派人力調動機具

印尼西爪哇省西萬隆上周末發生大規模土石流，災難發生至今第4天，罹難人數從個位數攀升到至少34人，另外還有約46人仍然失蹤。搜救單位利用挖掘、出動大型機具等同步展開搜救，因為被掩埋在泥土下的是大量房屋廢墟，其中許多遺體被埋在下面。這起山崩威力之強，影響範圍至少有2公里，部分泥漿甚至厚達8公尺。

空拍看到大片泥流吞噬整座村莊，房屋全被埋在泥土下，印尼西爪哇省西萬隆地區連日豪雨，當地時間24號發生致命山崩，罹難人數持續增加。 萬隆搜救任務負責人 迪安：「今天(1，26)也就是第3天，我們找到9個裝有罹難者遺體的袋子，並已移交給西爪哇警察局的，災難罹難者身分識別部門。」

根據印尼國家災害應變總署證實，截至當地時間26號共找到34具遺體，其中17人身分確認，仍有約46人下落不明。 其中死亡或失蹤的名單中，包含23名當時正在進行訓練的菁英海軍陸戰隊員。搜救隊出動重型機具，試圖挖開泥漿，有些泥漿厚度甚至超過8公尺。 萬隆搜救任務負責人 迪安：「因為被掩埋的不僅是土壤，還有房屋廢墟，我們發現的許多遺體殘肢，也被埋在廢墟中。」

山崩威力之大，衛星畫面都能清楚看到，災後地表宛如被劃出一道深深的傷痕。根據官方數據，山崩影響範圍延伸超過2公里，倖存者描述災難當下，就像地震。 倖存者 ：「我至少聽到8次劇烈震動聲，感覺就像地震一樣，房子好像都在晃動，然後我以為只是地震，後來住在街對面的姊姊說是山崩。」

目前搜救行動規模已從500人擴大到2100 人，搜救人員正利用徒手挖掘、抽水機、無人機和挖掘機展開搜救。數百名民眾已在臨時疏散中心避難。氣象部門警告稱，西爪哇省及其他附近地區的強降雨天氣可能還會持續一周。

