印尼蘇門答臘島洪災救援困難 死亡人數攀升至248人

印尼蘇門答臘島遭受地震和洪水雙重災害侵襲，救援人員在災區艱難展開搜救工作，目前已確認死亡人數攀升至248人，當局擔憂死亡人數可能進一步上升。災區道路嚴重毀損、通訊線路中斷，使多個重災區幾乎與外界隔絕。

印尼暴雨，土石流及淹水災情嚴重。（圖／美聯社）

印尼國家災害管理署（BNPB）表示，由於救援工作受到橋樑和道路損毀以及重型設備短缺的阻礙，西蘇門答臘阿甘（Agam）地區發現更多遺體，使死亡人數增至248人，另有500多人受傷。

過去一週的季風雨導致北蘇門答臘省河水氾濫成災。印尼國家災害管理署指出，洪水沖毀山區村莊，沖走民眾並淹沒數千間房屋和建築物，近3,000個受災家庭被迫逃往政府收容所。

西蘇門答臘當地災害辦公室表示，阿甘地區急需重型設備，以挖掘可能被數噸泥土和岩石掩埋的倖存者。截至週六，西蘇門答臘地區的死亡人數已達74人，阿甘地區三個村莊仍有78人失蹤。

在亞齊省，當局正努力將拖拉機和其他重型設備運送到被暴雨沖毀的道路上。數百名警察、士兵和居民徒手、用鏟子和鋤頭在大雨中挖掘廢墟，但大雨阻礙了救援的進度。

印尼國家災害管理署署長蘇哈揚托（Suharyanto）表示：「死亡人數相信會增加，因為許多遺體仍未尋獲，而許多地區尚未被救援人員抵達。」

亞齊省省長穆扎基爾·馬納夫（Muzakir Manaf）在宣布緊急狀態直至12月11日後表示：「我們面臨許多挑戰。我們必須盡快採取多項行動，但條件不允許我們這樣做。」亞齊省當局表示，救援人員難以抵達受害者。災區也急需救援物資、燃料、淡水和發電機。

由於位於太平洋盆地的「火環帶」上，印尼經常發生地震、火山爆發和海嘯。在這個擁有17,000個島嶼的群島國家，季節性降雨經常導致洪水和山崩。

