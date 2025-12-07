印尼蘇門答臘洪災近千死 災民：已7天沒任何物資

印尼蘇門答臘遭到洪災重創，已造成超過900人死亡，雖然洪水已經退去，但市容滿目瘡痍，不少偏遠村落更因道路中斷，難以獲得物資與醫療協助。斯里蘭卡也同樣遭到洪水侵襲，至少600人喪命，目前仍有約15萬災民，暫時撤離在收容所。

印尼蘇門答臘遭到洪災重創，雖然洪水已經退去，但市容滿目瘡痍。（圖／達志影像美聯社）

印尼亞齊省寄宿學校及斯里蘭卡近日遭遇嚴重洪災，造成人員傷亡與財產損失。印尼洪災已導致超過900人死亡，斯里蘭卡則有超過600人喪生，另有200多人失蹤。儘管兩國政府積極展開救援行動，但偏遠地區物資運送困難，許多災民仍未獲得及時援助。印尼當局出動直升機運送物資，斯里蘭卡政府則公布災民重建與補助計畫，以應對這場災情慘重的自然災害。

印尼亞齊省的寄宿學校在連續數天的洪水退去後，學生們開始重返校園，但上學路途極為艱辛。空拍機畫面顯示，地面被樹幹和漂流木整片覆蓋，學校門口滿是泥濘。印尼寄宿學校校長表示，他們已經七天沒有獲得任何物資。當地民眾也向記者反映，死者完全沒有接受任何醫療救治，也沒有醫務人員前來支援。

這場洪災導致印尼多地災情慘重，死亡人數已攀升至超過900人。儘管當局已經馬不停蹄地發放物資，但由於交通不便，偏遠地區的物資難以送達。新加坡亞洲電視台CNA記者實際跟隨直升機發放物資的過程，記錄了國家災害管理局官員將白米、砂糖與即食餐等物資裝上直升機，隨後運往納加廷布爾村的情況。由於洪水導致道路封閉，當局必須出動直升機運送物資。然而，若天氣條件不允許，物資只能透過空投方式送到災民手上。

除了印尼，斯里蘭卡也遭到洪災重創，造成超過600人死亡，還有200多人失蹤。斯里蘭卡當局已緊急公布災民重建與補助計畫。斯里蘭卡總統迪桑納亞克表示，政府今年的收入超出預期，他已告知國會可以無需借款，為受災民眾提供大量救濟。由於洪水和土石流，斯里蘭卡全國有7萬多棟住宅受損，目前仍有約15萬災民被迫留在收容所。更令人擔憂的是，斯里蘭卡仍然豪雨不斷，釀災風險依舊未減。

