印尼蘇門答臘洪災重建資金逾千億 亞齊省需最多

（中央社雅加達8日綜合外電報導）印尼官員表示，蘇門答臘島在接連發生致命洪災後，重建與復原所需資金預估至少達51.82兆印尼盾（約新台幣1156億元），隨後可能再增加。

根據官方資料，這場由氣旋引發的洪水與土石流，截至今天已造成950人罹難，另有274人失蹤。這波風暴同時也導致泰國南部、馬來西亞境內約200人喪生。

路透社報導，印尼國家災害應變總署署長蘇哈里揚托（Suharyanto）表示，亞齊、北蘇門答臘和西蘇門答臘等3個省的復原經費可能還會增加，相關損失仍在評估中。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨晚在亞齊省主持內閣會議，蘇哈里揚托會中表示，在受災3省當中，亞齊省（Aceh）所需經費最多，達到25.41兆印尼盾。

北蘇門答臘和西蘇門答臘則分別需要12.88兆和13.52兆印尼盾。

他指出，北蘇門答臘和西蘇門答臘部分恢復較好的區域，將儘快啟動重建工程。（編譯：紀錦玲）1141208