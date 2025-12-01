印尼蘇門答臘洪災 棉蘭慈濟援助啟動

東南亞水患災情，範圍相當大，連印尼的棉蘭，也被大水侵襲，雨停之後，淹水高度還在大人的小腿肚。棉蘭慈濟志工準備熱食、麵包、飲用水，分送給受災民眾，重災區進不去的地方，就軍方協助。

雨雖然停了，積水還在半個輪子高度。季風降雨加上熱帶風暴，棉蘭許多地區受災，居民撤離到臨時避難所、也有人選擇堅守家園，但不論在哪，生活都嚴重受到影響。慈濟志工夜以繼日，在棉蘭市以及周邊地區，分發熱食與礦泉水；交通難以前進的重災區，由武吉巴里杉第一軍區司令部，以空運方式送到。慈濟志工 饒松峰：「我們能在受隔離的地區，傳送愛與關懷，雖然我們無法親自去發送物資，但希望民眾能感受到我們的關愛。」

受災居民 利萬：「最重要的是因為有慈濟的熱食，現在至少能夠吃得上飯。」

武吉巴里杉第一軍區司令部參謀長 德吉准將：「當然要感謝棉蘭慈濟，在目前處於緊急狀態，災情嚴峻的情況下，慈濟所提供的援助 ，對災民而言格外重要 ，為什麼這麼說呢，因為他們正處於艱難的處境。」

同理居民的處境，棉蘭慈濟志工迅速開設公共廚房，其中一處就在志工的住家。慈濟志工 郭春霞：「這真的非常緊急 上午九點開會之後，所有志工立刻迅速行動，有的去採買 有的準備飯菜 煮白飯，現在是在停電的狀況下處理，所以挑戰非常地大，但是因為志工們很用心，我們大家仍然能夠很好 ，很順利地完成合作。」

因應廚房規模，一餐煮出500份熱食，看似簡單、卻十分重要的援助，讓受災民眾們面對眼前艱難的環境，能夠承接到安心的力量。

