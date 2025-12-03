印尼蘇門達臘洪患 棉蘭慈濟攜手軍方發放

11月的最後一周，印尼棉蘭受到極端天氣強降雨重創，全城泡水。慈濟印尼分會攜手國防部，持續援助受災鄉親，緊急運送大量物資，在最艱難的時刻展現軍民一心、愛不缺席的力量。

整座城市泡在水裡，這是印尼、北蘇門答臘、棉蘭的場景。突如其來的強降雨，讓原本熱鬧的街道癱瘓，許多家庭頓失棲身之所。NS在巴霧村64歲的努萊妮，帶著孫子逃到清真寺避難，一開始靠居民捐的麵包果腹，慈濟志工的出現，她終於吃到一口熱飯。

受災居民 努萊妮：「非常感謝慈濟， 因為我們已三天沒吃飯，沒有水 也沒有電，電線短路 所有設施都倒了，之後就再也無法回家。」

受災居民 荷妮：「都毀了 全都沒有了，我真的已經不知道，要怎麼形容了，沒有什麼能被救下。」

荷妮的父母 阿米妮：「要有耐心 要接受現實，那時候她回到家，再回來我家要幫忙，她抱著我說 家裡已毀了，全都被淹水捲走了，她也不知所措。」

慈濟志工 饒松峰：「因為這個地區受到，洪水的影響時間比較長，我們感到很欣慰，能夠及時援助受災居民，帶去愛與關懷，也正如 上人的教誨，在別人遭遇災難時要伸援。」

