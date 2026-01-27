印尼西爪哇大雨山崩 23名受困軍人確認死亡

（中央社雅加達27日綜合外電報導）印尼西爪哇省（West Java）連日大雨引發山崩，印尼海軍發言人今天確認23名受困軍人罹難。

路透社報導，這起山崩發生在24日清晨，地點在西爪哇省萬隆（Bandung）地區的帕西朗古村（Pasir Langu），由前23日開始的大雨引發。

帕西朗古村位於西爪哇省丘陵地區，在印尼首都雅加達東南約100公里處。

海軍發言人通古爾（Tunggul）表示，這23名陸戰隊員當時正在參加印尼-巴布亞紐幾內亞邊境巡邏訓練時遭山崩掩埋。

通古爾說：「這起事件是因極端天氣下強降雨所致，造成訓練場地發生山崩。」

印尼國家災害應變總署（BNPB）發言人穆哈里（Abdul Muhari）說，截至今天下午，山崩死亡人數從先前的17人上升至20人，另有42人仍下落不明。

目前還不清楚23名罹難軍人是否包含在國家災害應變總署公布的死亡人數之中。

當局已動員至少800名救援人員、軍警及9台挖土機協助搜救失蹤者。

穆哈里說，受災村落的685名居民已撤離至當地政府機關建物內安置。（編譯：林沂鋒）1150127