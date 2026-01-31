印尼西爪哇山崩增至49死 仍有15人失蹤

（中央社雅加達31日綜合外電報導）印尼西爪哇省（West Java）1週前連日大雨引發山崩，該國主要救援機構印尼國家搜救總署（Basarnas）今天說，死亡人數已增至49人，另有15人仍下落不明。

路透社報導，印尼海軍27日表示，有23名士兵在邊境巡邏訓練時遇難。

這起山崩發生在24日清晨，地點在西爪哇省萬隆（Bandung）地區的帕西朗古村（Pasir Langu），由23日開始的大雨引發。這次山崩發生前，蘇門答臘島去年底受到熱帶氣旋賽妮亞（Senyar）帶來的洪水和山崩侵襲，造成1200人死亡，超過100萬名居民流離失所。

廣告 廣告

印尼國家搜救總署已將緊急應變期延長7天，至2月6日。

儘管外界憂慮該機構需因應眾多災難，印尼國家搜救總署於28日被國會委員會削減預算。（編譯：林沂鋒）1150131