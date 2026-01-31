印尼西爪哇山崩 喪生人數攀至49人

印尼西爪哇省24日因連日大雨發生山崩，印尼國家搜救總署(Basarnas)今天(31日)表示，山崩罹難人數增加至49人，還有15人失蹤。

印尼海軍也表示，在這起災害中有23名陸戰隊員因正在進行邊境巡邏訓練而喪生。

印尼西爪哇省萬隆地區的帕西朗古村24日因為連日大雨引發山崩，搜救單位持續救援，並將緊急應變期延長7天，至2月6日為止。

儘管印尼經常面臨災害，但印尼國家搜救總署的預算上週仍遭國會刪減。