印尼要英國放人！提「強姦136男世紀淫魔」交換毒販嬤 硬拖8個月下場曝

印尼官員要求英國釋放「世紀強姦犯」，換取另一名毒販阿嬤出獄。圖／翻攝自《每日郵報》

英國與印尼近日上演一齣荒謬的「囚犯交換」戲碼，一名遭囚禁13年的69歲婦人桑迪福德 (Lindsay Sandiford)原訂今年3月於峇里島獲釋返國，豈料印尼方突然開出條件，要求英方也釋放一名強姦136名年輕男子的42歲世紀淫魔西納加 (Reynhard Sinaga)，最終遭英方拒絕，不過桑迪福德也因此延宕8個月出獄。

根據英國《每日郵報》報導，現年69歲桑迪福德日前因走私價值160萬英鎊（大約6455萬元新台幣）古柯鹼遭捕入獄，2012年原訂將遭判處死刑，不過後來並未執行，過去13年都被囚禁在峇里島克羅博坎（Kerobokan）監獄內。

廣告 廣告

然而，桑迪福德在獄中健康惡化，糖尿病、高血壓等症狀惡化，印尼官方計畫在特赦弱勢外國囚犯行動中，將她遣返英國，豈料今年3月，正當英方官員前往印尼辦理最後手續時，印尼官員卻提出「交換條件」，要求英方釋放強姦136名年輕男子的淫魔西納加，回到印尼繼續服刑，讓英方人員嚇得目瞪口呆。

桑迪福德回顧當時情景表示，自己將所有東西都交給了獄友，正當自己準備簽署回國文件時，遭到印尼方人員攔了下來，對方說道「我不想就讓她這樣回家，我們要交換囚犯」，讓她感到相當驚嚇，直呼「如果英國放他走，英國人民會感到震驚」。

現年42歲的西納加於2015年至2017年期間，正在英國攻讀博士學位，卻心生歹念，於英國曼徹斯特一家夜店門口，誘騙上136名年輕異性戀男子到自己的公寓，並下藥強姦，甚至拿手機拍攝大量性愛影片。最終因一名18歲橄欖球員在昏迷中突然清醒反擊，才讓這起重大強姦案遭到揭發。西納加一共犯下159項性犯罪，被判處至少40年徒刑，成為英國史上「最重大的連續性侵犯」。

據悉，西納加的父親為當地知名的房地產大亨、銀行家，在兒子入獄後不停「遊說」官員，希望能讓他的兒子從英國回到印尼服刑。

對此，印尼方面則從未公開承認兩案有直接關聯，但今年2月，有印尼高層官員曾表態，希望把西納加遣返回國，此後便傳出桑迪福德的返英程序遭到「擱置」。

最終，英國方拒絕了印尼方這項協議，在經歷8個月的延誤後，桑迪福德已於上週（11/7）返回英國倫敦，與兒子和孫子團聚，目前暫住在由英國囚犯慈善組織安排的住所，持續進行身體與生活重建。

★《鏡報》提醒您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



回到原文

更多鏡報報導

英國王室媳婦嘆生活如人間煉獄！談當年婚禮自嘲「穿得像一條狗」

「放我出去！」82歲老母親入住5星級養老院 3天後哀求帶自己回家原因曝

越南街道遭「染黑」！成千上萬條蚯蚓集體死亡 專家籲快做1事