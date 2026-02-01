印尼農特產之旅雙語繪本 雲林新住民帶領舌尖遊南洋

（中央社記者蔡智明雲林縣1日電）雲林縣文觀處今天發表「熱帶土地的饋贈－印尼農特產之旅」雙語繪本，由5名印尼新住民共同創作，以鮮明色彩與細膩筆觸，描繪印尼常見且富含文化意義的農特產品，帶讀者舌尖遊南洋。

印尼農特產之旅雙語繪本發表會，今天在雲林縣文化觀光處1樓兒童室舉行，安排充滿熱情的印尼傳統舞蹈演出，現場也提供印尼美食供品嚐。

文觀處發布新聞稿表示，此繪本為「新住民親子共讀繪本創作讀書會」邁入第11年最新成果，透過圖像與文字，帶領民眾從飲食文化出發，認識印尼土地豐饒樣貌與多元文化內涵。

文觀處副處長陳世訓說，繪本由潘寶蓉、謝夢音、方小萃、陳娜莉及徐尤莉5名印尼新住民姐妹共同創作，以鮮明色彩與細膩筆觸，描繪印尼常見卻富含文化意義的農特產品。

陳世訓指出，書中不僅介紹象徵祝福與長壽的巨型牛肉丸（俗稱「懷孕牛肉丸」），也生動呈現木薯葉從在台灣常被誤解為「餵豬作物」，到了印尼卻成為家常料理的文化差異與趣味故事。這些文字與圖像，不只是飲食紀錄，更映照新住民姐妹在雲林落地生根的心靈風景。

文觀處自2014年起，持續與雲林縣社會關懷協會合作推動新住民親子共讀繪本創作，陪伴新住民姐妹從閱讀者逐步成長為創作者，將對家鄉的思念與生命故事，化為一頁頁動人繪本作品。（編輯：陳仁華）1150201