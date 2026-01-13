印尼進口木薯餅檢出甜味劑不合格 邊境攔截4公噸

食藥署公布最新邊境查驗食品不合格名單，其中4批為印尼進口木薯餅，檢出非准用甜味劑，重量達4424公斤，全數必須退運或銷毀。（圖／食藥署）

食藥署今天（13）公布最新邊境查驗食品不合格名單，其中4批為印尼進口木薯餅，檢出非准用甜味劑，重量達4424公斤，全數必須退運或銷毀。食藥署即起針對在邊境針對印尼餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100％。

食藥署今天公布13批邊境檢驗不合格食品，有4批由「西霸企業有限公司」報驗輸入的印尼木薯餅，檢出甜味劑糖精介於每公斤0.10至0.24公克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.02至0.15公克。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，該產品為非表列准用的範圍，因此這4批印尼的木薯餅在邊境必須退運或銷毀。

食藥署統計，近半年受理印尼餅乾報驗697批，檢驗不合格12批，不合格率1.7％，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署從115年1月13日起至115年2月12日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100％。

食藥署公布最新邊境查驗食品不合格名單，其中1批大陸進口靈芝被檢出農藥不合格，重量共1000公斤，全數必須退運或銷毀。（圖／食藥署）

另外，本次還公布1批大陸進口靈芝被檢出農藥不合格。該批產品由「陸惠中藥有限公司」報驗，檢出殘留農藥陶斯松0.05 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑陶斯松為不得檢出，應低於檢測方法的定量極限0.03 ppm。

該批產品共1000公斤，同樣在邊境必須退運或銷毀。劉芳銘說明，食藥署針對「陸惠中藥有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20％至50％。

