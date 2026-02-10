印尼進口「調製豆」致癌黃麴毒素超標

▲有5批由輸入業者「美亞樂有限公司」報驗的印尼餅乾，檢出甜味劑不合格。（圖／食藥署提供）

[NOWnews今日新聞] 食藥署今（20）日公布邊境檢驗不合格品項，此次有5批由輸入業者「美亞樂有限公司」報驗的印尼餅乾檢出甜味劑不合格。其中包括2批香蕉餅、3批木薯餅；另外，印尼進口的「調製豆」則被檢出黃麴毒素超標，依規定退運或銷毀。

食藥署公布最新邊境檢驗不合格品項，包括印尼出口的零食因甜味劑含量不符規定、日本出口蜜柑及哈密瓜、中國出口「冷凍薺菜丁」、越南出口冷凍地瓜等農藥殘留不符規定等，共計19批品項。

食藥署北區管理中心副主任蔡佳芬說明，此次共有5批由輸入業者「美亞樂有限公司」報驗的印尼餅乾，檢出甜味劑不合格。第1批及第2批為香蕉餅，檢出糖精每公斤0.13克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.08至1.52克。

另外3批為木薯餅，檢出糖精介於每公斤0.05至0.06克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.03至1.11克。

食藥署說明，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，5批印尼餅乾總計3330公斤須於邊境退運或銷毀。

食藥署統計近半年，從去年8月2日至今年2月2日止，受理印尼的餅乾，報驗698批，檢驗不合格17批，不合格率2.4%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署自今年1月13日起至3月9日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。

▲印尼出口的「調製豆(SUKRO SNACK GARLIC FLAVOR)」檢出真菌毒素含量不符規定。（圖／食藥署提供）

印尼出口調製豆檢出黃麴毒素 76公斤退運或銷毀

另外，業者「百嘉貿易有限公司」自印尼出口的「調製豆(SUKRO SNACK GARLIC FLAVOR)」檢出真菌毒素含量不符規定，檢出黃麴毒素B1 158 µg／kg、總黃麴毒素233 µg／kg。

依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，供直接食用之花生、油籽、黃豆，及其加工產品，去殼黃麴毒素B1限量為2 µg／kg、總黃麴毒素限量為4 µg／kg，不符合食品安全衛生管理法第17條規定；總計76公斤須依規定退運或銷毀。

蔡佳芬說，產地同號列已累計5批產品不合格，業者為逐批查驗，針對印尼自今年1月27日至3月9日維持加強抽批查驗管制。

