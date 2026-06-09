印尼醫療之愛延續 發心立願利益人群

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印尼慈濟志工「謝麗梅」，目前在社區主要陪伴助學生，她以蓮花的生長為例，鼓勵大家學習，一樣可以出淤泥而不染，綻放美麗花朵。因為謝麗梅有類似的經歷，她在家中排行老大，最小的妹妹是腦性麻痺患者，因為有慈濟的醫療補助、以及陪伴，並且建議送妹妹到機構接受照顧(2020年妹妹往生)，謝麗梅因此能夠順利完成學業、進入職場，並以做慈濟為使命。

2016年，慈濟志工醫療補助的這一位腦性麻痺女孩，是謝麗梅最小的妹妹；也是這一年，謝麗梅穿起志工服，開始參加慈濟活動。縱然從萬隆搬到雅加達，謝麗梅的生活重心，依舊是入人群、結善緣。

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慈濟志工 謝麗梅：「以前我是個內向的人，不願意在大庭廣眾表現自己，覺得只要不傷害到別人這樣就好，但是在慈濟，上人教導我們要與更多人結善緣。」

自2018年進入印尼大愛台擔任秘書，工作之餘，她會在群組分享社區活動，邀約到同仁參加，越來越多人職志合一。

慈濟志工 謝麗梅：「我會幫上人向年輕一代，弘揚慈濟宗門，世世代代，我認為這是使命，是我今世和來世的使命。」

助學生，現在是謝麗梅陪伴的主要族群，她以蓮花生長在泥巴為例，鼓勵孩子綻放美麗的花朵。

慈濟志工 謝麗梅：「所以我們希望助學生也是如此，即使現在的生活條件不像其他人好，但我們希望以後能像蓮花一樣，擁有美麗的未來。」

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