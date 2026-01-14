印尼醫療之愛 白內障手術帶來光明

印尼雅加達慈濟醫院，辦理了第153梯次的健康義診，特別針對罹患白內障的弱勢族群，協助他們需要的手術。一位57歲的羅亞霖，報名通過申請，接受手術之後，可以再回到生活軌道，照顧家人。

慈濟印尼分會與人醫會，在雅加達慈濟醫院，第153梯次的健康義診，主要服務雅加達地區仍然面臨醫療限制的弱勢族群，特別是白內障患者。

慈濟志工 林秀蘭：「我們平常會想，雅加達這樣的大城市，還會有人患有白內障，需要接受治療嗎，沒想到這樣的病患還不少。」

57歲的羅亞霖，數十年前發生意外，左眼裝上義眼。兩年前右眼確診白內障、最近五個月惡化，不得不停止經營事業。羅亞霖雖然難過，幸好有信仰和太太的鼓勵。

患者 羅亞霖：「可以說是 自己已經接受這樣的現實，但我的妻子 仍然支持，不斷地鼓勵我 叫我不要放棄，最重要的是持續努力。」

透過社群媒體知道慈濟義診消息，報名立刻有了回應。

患者 羅亞霖：「報名之後 當天就直接通過，感恩真主 真的幫助非常大。」

手術前，羅亞霖一度感到害怕，慈濟志工的關懷，成為他內心的力量來源。拆開紗布的時刻，他分享了好消息。

患者 羅亞霖：「可以說，視力已經恢復了大約九成，眼前的一切，幾乎都能看得很清楚，現在看人 和以前相比，差別真的很大 現在明亮多了。」

康復，給羅亞霖帶來全新動力，他計畫盡快回到工作、也可以回饋社會，分享自己的福分。

