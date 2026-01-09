印尼醫療慈善援助 貧病之家盼來希望

在印尼坤甸一處偏鄉，47歲的「福良」與家人住在破舊小屋，福良長年飽受疝氣所苦，卻無力負擔手術費用。直到慈濟志工介入，協助他順利完成手術，讓這個困頓家庭看見重生的希望。

偏鄉這間破舊小屋，是福良的六口之家。房屋沒電照明，全靠煤油燈過日子，若遇漲潮或下雨，一家人還得等水退了，才能入睡。

慈濟照顧戶 福良：「這裡都已經破爛不堪了，下雨的時候嚴重漏水，只能用桶子來接。」

福良靠打零工維生，妻子賣小吃補貼家用，日子原本就不寬裕，福良還患有疝氣多年，長年勞力，加重病情。

慈濟照顧戶 福良：「我小學二年級的時候，在父母那個年代，如果不去割稻 不去挑東西，放學回家就沒飯吃，一定要工作 扛柴火，到市場跟著祖父搬重物。」

當地慈濟志工從2014年起關懷福良一家，每月提供米糧與食用油。命運在2025年悄悄轉彎，慈濟舉辦義診，志工主動為他安排健檢與疝氣手術。

慈濟照顧戶 福良：「上一次手術很痛，麻藥退了後 根本受不了，但這次在慈濟，完全沒那種疼痛感。」

志工 羅桂秋：「我對他的期望是，痊癒後可以恢復正常工作，不再受病痛困擾 支持家計。」

福良感謝慈濟的幫助，與一路陪伴、付出的志工。他說，像他這樣負擔不起醫療的人，能有慈濟伸出援手，是莫大的恩典。如今病情好轉，重啟人生的幸福與希望。

