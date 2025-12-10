印尼雅加達大樓鋰電池爆炸 惡火釀22死

熊熊大火持續從這棟建築低樓層往上燒，已經毀損的帶火殘餘物不斷往下掉；雅加達消防局共出動29輛消防車、上百名消防員，花了近3個小時才控制火勢。

附近居民普斯皮塔說：「我在這裡聽到爆炸聲，這是Terra Drone的辦公室，但我不知道他們的業務是什麼。我從倖存者那邊聽到，他們當時正在充電，然後其中一個電池發生短路。我看到他們從裡面把人往外抬，大概有20具遺體。」

印尼首都雅加達1棟7層樓的辦公大樓大火造成重大死傷，外牆被燒黑。大火發生時，部分員工外出吃午餐，但也有許多人受困高樓層，消防員架起雲梯將人一一引導救下來。警方表示一顆正在充電的電池疑似短路爆炸、引燃並向上延燒；初步了解，1樓是無人機公司存放電池的區域。

中雅加達警察局長蘇沙蒂約說明，「起火點來自1樓，他們嘗試用多具滅火器撲滅但無法控制，接著濃煙已經往2樓、3樓，甚至更高樓層竄升。」

當局表示，多數罹難者沒有明顯燒傷，初判為遭濃煙嗆死，已針對失火原因展開調查，包括是否違反安全規範，無人機公司負責人與大樓業主是否涉及疏失。