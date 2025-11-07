印尼雅加達學校清真寺爆炸！54人受傷急送醫

▲印尼雅加達一所學校的清真寺7日發生爆炸，至少54人青重傷送醫。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 印尼首都雅加達今（7日）一所學校內的清真寺發生報告，54人送醫，警方正在調查爆炸原因。

路透社報導，印尼首都雅加達一所學校建築群內的清真寺，在周五祈禱期間發生爆炸。雅加達市警察局長蘇赫里在記者會表示，共有 54 人被送往醫院，傷勢從輕微到嚴重不等，包括燒傷。

警方正在調查北雅加達克拉帕加丁（Kelapa Gading）爆炸事件的原因。

當地媒體KompasTV和MetroTV新聞頻道播放的畫面顯示，學校周圍拉起了警戒線，救護車在附近待命，清真寺的並未受到嚴重損壞。

