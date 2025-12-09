印尼雅加達7層樓建築物火警釀20死 火勢已撲滅

（中央社雅加達9日綜合外電報導）印尼官員表示，首都雅加達一棟7層樓建築物今天發生火警，確認20人罹難，目前火勢已經撲滅。電視台畫面顯示，數十名消防隊員正設法撤出樓內民眾，一些消防員忙著抬出屍袋。

路透社報導，中雅加達（Central Jakarta）警察局長蘇沙蒂約（Susatyo Purnomo Condro）告訴記者，現在仍持續在建築物內搜索，以確認有無其他受害者。

蘇沙蒂約表示，火焰於中午左右從一樓竄出，接著蔓延至上面樓層。事發時一些員工正在大樓裡吃午餐，一部分人則離開辦公室。到了下午，死亡人數已增至20人。

蘇沙蒂約表示：「現在我們仍集中心力於撤出受害者及火場降溫作業。」

這棟建築是Terra Drone Indonesia的辦公室，該公司替礦業及農業等領域的客戶提供空中測量無人機服務。

根據公司官網，Terra Drone Indonesia是日本無人機公司Terra Drone Corporation在印尼的子公司。兩家公司均未立即回覆路透社記者的電子郵件。（編譯：楊昭彥）1141209