印尼雅加達ABC公寓，以流動曲線設計重塑現代住宅美學

這座名為 ABC 公寓的住宅，由印尼建築設計團隊 Isso Architects 打造，透過獨特的幾何線條與溫潤材質，賦予都市生活一種柔和且富層次的空間節奏。

在喧囂的雅加達城區，一幢以曲線勾勒而成的「ABC公寓」建築靜靜佇立。Isso Architects以流動的造型語彙化解建築的剛硬感，將曲線與彎折幾何相互糅合，讓建築猶如隨環境呼吸般，呈現出動靜之間的平衡之美。

從街角望去，圓柱形結構的重複使用形成韻律，既呼應現代建築功能的秩序，也在視覺上帶來輕盈與流動的印象。整體外觀與周邊典型住宅截然不同，卻以恰到好處的柔和姿態嵌入城市肌理之中，顯得鮮明而不突兀，為當代雅加達的住宅景觀注入一抹新鮮氣息。

ABC公寓作為一個合作住宅項目，共規劃三種房型、11間客房，每個單位均配備獨立衛浴，兼顧私密與舒適。頂層設有屋頂花園與開放式廚房空間，為住戶提供公共活動與社交交流的場域，模糊生活與社群之間的界線，讓「共享」成為居住經驗的一部分。

室內設計同樣延續外觀的自然流動，透過木材、簡潔線條與中性色調呼應外牆的原始混凝土質感。牆面以柔和曲線勾勒出空間的流勢，而部分欄柵牆則採分離式設計，使光線能隨人的移動在牆面遊走，塑造出層次豐富的光影互動。這種細膩的節奏變化，使緊湊的空間不再受限於尺度，而是呈現一種靜謐、開放且極具生命力的居住氛圍。

