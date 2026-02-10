印尼零食出包！香蕉餅、木薯餅違規摻甜味劑 食藥署邊境逐批查驗

〔記者林志怡／台北報導〕異國零食愛好者注意！衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括5批印尼餅乾，包括香蕉餅、木薯餅等，檢出甜味劑不合格，總計3330公斤於邊境退運或銷毀，另有1批印尼調味豆檢出黃麴毒素超標，計76公斤也在邊境退運或銷毀。

北區管理中心副主任蔡佳芬指出，食藥署今日公布的邊境查驗不合格品項中，有5批由輸入業者「美亞樂有限公司」報驗的印尼餅乾，檢出甜味劑不合格，其中第1、第2批為香蕉餅，檢出糖精每公斤0.13克及環己基(代)磺醯胺酸介於每公斤0.08至1.52克。

第3至第5批為木薯餅，檢出糖精介於每公斤0.05至0.06克及環己基(代)磺醯胺酸介於每公斤0.03至1.11克。蔡佳芬說，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，前述5批印尼的餅乾需在邊境退運或銷毀。

蔡佳芬說明，自2025年8月2日至今年2月2日止，食藥署受理698批印尼餅乾報驗申請，其中17批檢驗不合格，不合格率2.4%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署已經從今年1月13日起至3月9日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。

此外，蔡佳芬表示，百嘉貿易有限公司自印尼輸入的「調製豆(大蒜風味)」檢出真菌毒素含量不符規定，檢出黃麴毒素B1每公斤158微克、總黃麴毒素每公斤233微克。

依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，供直接食用之花生、油籽、黃豆，及其加工產品，去殼黃麴毒素B1限量為每公斤2微克、總黃麴毒素限量為每公斤4微克，前述品項已違反相關規定，計76公斤依規定退運或銷毀。

